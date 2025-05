Accueil > Actualité politique internationale > 1er Mai 2025 : déclaration du Parti communiste de Turquie

Nous ne nous agenouillons ni devant les capitalistes ni devant les tyrans ! Voici notre appel pour le 1er mai

Nous traversons une période difficile et nous sommes en colère. En colère contre le système dans lequel nous vivons et contre ceux qui le représentent.

Nous vivons dans une pauvreté extrême, telle que l’on ne peut la constater que dans des circonstances exceptionnelles, comme la guerre.

L’exploitation s’aggrave de jour en jour. Ils nous volent notre travail, notre sueur, nos années, nos vies, sans se soucier de savoir si nous sommes enfants ou adultes, femmes ou hommes. Ils nous imposent, à nous, les travailleurs, des conditions d’esclavage qui s’efforcent de vivre en paix, de construire une vie meilleure et d’assurer leur avenir.

Tout cela se produit pour qu’une poignée de capitalistes s’enrichissent encore davantage. Ils ne laissent aucune place à l’espoir pour demain. Cela ne les intéresse pas. Une poignée de capitalistes effrontés et avides pillent le pays, ravagent la nature, et les travailleurs sont livrés à l’esclavage et à la pauvreté.

Ils veulent une Turquie où la classe ouvrière n’a pas voix au chapitre ; où les monopoles internationaux, les grandes holdings et les cultes religieux règnent sans contrôle. Ils s’accaparent toutes les richesses créées par la sueur du peuple.

Ce système est fondé sur l’exploitation et les inégalités. L’AKP incarne ces inégalités et gouverne uniquement pour renforcer et prolonger ce système d’exploitation. C’est pourquoi l’AKP est tyrannique, car il sert ce système d’exploitation, de pillage et d’oppression. La justice est bafouée, les lois bafouées, et même le droit de vote et d’éligibilité du peuple est bafoué, tout cela pour maintenir ce système corrompu en vie.

Ils ne veulent pas que quiconque remette en question cette situation ; ils veulent que les travailleurs n’aient pas leur mot à dire.

Ils nous forcent à nous agenouiller devant le gouvernement AKP, qui représente cet ordre de pillage et d’exploitation.

Ils veulent des travailleurs qui obéissent et s’inclinent. Ils veulent que nous nous agenouillions devant le régime AKP, qui incarne ce système de pillage et d’exploitation.

Mais nous, les travailleurs, n’acceptons pas l’avenir sombre qui nous est imposé. Nous sommes remplis d’une juste colère envers ceux qui ont volé nos vies et notre pays.

Que cela soit clair : nous ne nous agenouillons pas. Nous ne nous agenouillerons jamais devant les capitalistes ou les tyrans.

Il est temps de transformer cette colère en force organisée.

Le 1er mai, les travailleurs s’uniront sous la bannière du Parti communiste turc pour briser ces ténèbres et lutter contre l’exploitation et les inégalités.

Nous appelons tous ceux qui croient en un pays laïc, indépendant et souverain… Tous ceux qui défendent l’héritage républicain de la Turquie… Tous ceux qui s’opposent à l’impérialisme et à l’OTAN… Et tous ceux qui voient le socialisme comme la seule voie de salut pour l’humanité et notre pays :

Rejoignez les rangs du TKP ce 1er mai !