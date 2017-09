A Damas :Conférence internationale des syndicats pour la solidarité avec le peuple et les travailleurs Syriens - À Tunis : Congrès National de l’Organisation du Travail

mardi 12 septembre 2017



ACTIVITES , INITIATIVES ET DECLARATIONS DE LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE

A Damas (Syrie), le Secrétaire général de la FSM s’est adressé à la Conférence internationale des syndicats pour la solidarité avec le peuple et les travailleurs Syriens contre le terrorisme blocus et les politiques impérialistes d’intervention.

11 Septembre 2017

A Damas (Syrie) George Mavrikos, le Secrétaire général de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) participe à la Conférence internationale des Syndicats « en solidarité avec le peuple et les travailleurs Syriens contre le terrorisme, le blocus et les politiques impérialistes d’intervention » qui se tient les 11 et 12 septembre 2017. Il est accompagné de Georges Perros, Vice-Président de la FSM. Georges Mavrikos s’est adressé à la conférence le lundi 11 septembre.

Tunisie : La FSM a participé au 1er Congrès National

de l’Organisation du Travail de la Tunisie

Le 9 Septembre

Le premier Congrès National de l’Organisation du Travail de la Tunisie a commencé le 8 Septembre à Tunis et a poursuivi ses travaux jusqu’au 10 septembre 2017.

Les délégations étrangères de Nakylia (Turquie), du SNAPEST (Algérie) - de la GUPT Palestine et de l’UNTM (Maroc) ont participé à l’ouverture du Congrès et ont parlé de la situation des travailleurs dans leurs pays.

L’envoyé de la FSM , Maria Barouti du Bureau central de cette organisation internationale des travailleurs s’est adressé au Congrès, pour exprimer en son nom sa solidarité internationaliste avec eux et pour souligner la nécessité de renforcer les luttes en les orientant sur une base de classe à travers un mouvement syndical militant.