Acte de piraterie de l’Etat sioniste contre la flottille de la liberté dans les eaux internationales

Incroyable acte de piraterie et de vandalisme contre le bateau de la liberté « Madleen », symbolisant le mouvement international de soutien aux Palestiniens de Ghaza affamés par l’armée d’occupation sioniste.

Ce bateau transportait de l’aide humanitaire au profit des habitants de la bande de Ghaza objet d’un génocide en règle.

Le voilier a été arraisonné de force par un commando de l’armée sioniste en pleine nuit à 3 h du matin dans les eaux internationales. On peut parler de gangstérisme et de terrorisme.

Ainsi l’État vampire sioniste ignorant totalement le droit international de navigation, a arrêté brutalement tout l’équipage et les accompagnateurs solidaires du peuple palestinien.

Étaient à bord, 12 militants solidaires de la cause palestienne, originaires d’Allemagne, du Brésil, de Turquie, de Suède, d’Espagne, dont Créât Thunber et l’eurodéputée de la France Insoumise Rima Hassan.

L’équipage du voilier a été enfermé dans une cale, avant d’être emmenés de force à l’aéroport de Tel Aviv pour les expulser. Des militants ont refusé le diktat sioniste. Ils ont été emmenés de force en prison pour être jugés.

Ce qui n’est pas surprenant face à cet acte de vandalisme et de gangstérisme, c’est bien entendu le silence insoutenable de la ploutocratie occidentale et de ses médias menteurs.

Supposant un instant que ce sont des Arabes ou des Russes qui auraient commis un tel acte de piraterie. Sans commentaires.

Ainsi l’État vampire et assassin sioniste peut continuer dans l’impunité totale l’odieux génocide de Ghaza. Il a carte blanche pour martyriser le peuple palestinien, occuper son pays. Comme toujours, avec la bienveillance de la plupart des dirigeants occidentaux. Avec l’appui inconditionnel de la « plus grande démocratie du monde », en l’occurrence le pays le plus belliqueux de la planète, les USA.

Malgré les abominables souffrances endurées, la résistance du peuple palestinien continue sans relâche pour sa libération totale.

VIVE LA PALESTINE LIBRE

GLOIRE AUX MARTYRS GHAZAOUIS

LIÈS SAHOURA