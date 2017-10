Afrique du Sud : La COSATU salue et félicite les travailleurs pour le succès de la grève nationale

mardi 3 octobre 2017



Le Congrès des Syndicats d’Afrique du Sud (COSATU) salue et félicite les milliers de travailleurs, qui ont quitté hier leur travail et participé à la grève nationale dirigée par le COSATU. La Fédération est plus que satisfaite de l’ensemble de la participation des travailleurs à la grève nationale d’hier. Le COSATU demeure la seule organisation qui peut organiser une trentaine de défilés au milieu de la semaine de travail à travers le pays. Elle a prouvé une fois de plus que la fédération est vivante, en bonne santé, et prête à conduire en première ligne le combat contre l’accaparement de l’Etat, la corruption et les pertes d’emplois.

Nous sommes reconnaissants envers les organisations affiliées qui ont mobilisé les travailleurs en leur fournissant les moyens de transport pour participer à la grève. Comme d’habitude, la grève de la Fédération a été caractérisée par la discipline, la passion et une atmosphère de gaieté.

La COSATU a montré une fois de plus qu’elle reste engagée pour le contrôle ouvrier et la démocratie parce que quand les travailleurs ont demandé une grève contre l’accaparement de l’Etat, la corruption la Fédération a accepté leur réclamations. La Fédération n’est pas restée silencieuse dans ces critiques qui ont été traduites par des actes et non par des paroles. La grève nationale a montré que les organisations de travailleurs restent une force sociale pour le changement et la transformation.

La grève était juste un commencement et nous continuerons à mobiliser et à refouler le phénomène criminel de la capture de l’Etat et le cancer de la corruption. L’avenir de notre économie, de nos enfants et de notre démocratie sont en jeu si nous échouons à démonter le réseau patronal qui pille les coffres de l’Etat. Nos emplois, nos caisses de retraites de travailleurs sont en jeu si nous ne repoussons pas le cancer de la corruption qui se manifeste à la fois dans les secteurs public et privé.

Nous revenons à nos planches pour aiguiser et intensifier nos tactiques afin de combattre la capture de l’Etat et la corruption parce que nous savons combien la journée est longue et dure. Le grand patronat et le gouvernement ont besoin de comprendre que les travailleurs en ont assez de patienter et qu’ils réclament maintenant un réel changement.

Les travailleurs ont réaffirmé sans ambiguïté le caractère de la COSATU comme une fédération radicale et orientée sur une base de classe des syndicats. Nous sommes engagés à poursuivre la tâche qui nous a été confiée par le 12° Congrès national : pour construire une COSATU dont l’influence sur la société reste basée sur sa force organisée et sa capacité de mobiliser. Nous continuerons de défendre nos programmes socio-économiques, nos pressions pour mobiliser au soutien de nos politiques en faveur des pauvres et aussi pour participer aux alliances politiques et sociales.

Nous continuerons sans cesse le travail pour construire une fédération qui restera à l’écoute des intérêts immédiats de ses adhérents, et tout aussi bien sur les plus larges questions sociales et politiques.

Alors que la COSATU garde encore à sa disposition la majorité du soutien des travailleurs, nous sommes engagés à servir les intérêts non seulement de nos adhérents mais aussi de tous les travailleurs. Nous continuerons à lutter pour l’unité des travailleurs et de la classe ouvrière. La division des travailleurs est encouragée et soutenue par ceux qui voient leurs intérêts et non pas ceux des travailleurs.

La COSATU reste inflexible sur ses engagements politiques. Nous avons la ferme opinion que les luttes à la base dans les entreprises ne doivent pas être séparées des luttes politiques. Même d’une pure position économique de classe, il est complètement naïf de limiter les luttes ouvrières aux questions au niveau des entreprises. Les politiques déterminent qui détient le pouvoir d’Etat, qui fait les lois, qui contrôle la police, les tribunaux, l’armée et les prisons. Toutes ces questions affectent les travailleurs et ne peuvent pas être ignorées. Sans aborder ces questions, les acquis obtenus dans les entreprises par les travailleurs sont en danger s’être liquidés et abrogés par les politiques anti-ouvrières d’un gouvernement en exercice.

Publié par la COSATU

30 septembre 2017