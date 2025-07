Agression de l’Iran par Israël : Netanyahou peut continuer son jeux de massacre avec la bienveillance des puissances impérialistes

Accueil > Actualité politique internationale > Agression de l’Iran par Israël : Netanyahou peut continuer son jeux de (…)

Voilà déjà 8 jours que cette terrible guerre Iran/Etat sioniste fait rage, des morts et des destructions massives sans que cela ne gêne outre mesure les médias menteurs, les manipulateurs sans vergogne qu’ils soient occidentaux ou étasuniens. On assisté à une incroyable beuverie médiatique : l’Iran a osé bombarder un hôpital en Israël ! Ces médias véreux et tous ces aboyeurs en tout genre se sont déchaînés comme un seul homme contre l’Iran, l’accusant de tous les noms et de crimes contre l’humanité. Même Netanyahou en rajoute en menaçant de punir les « terroristes » iraniens.

On croit rêver, on inverse volontairement les rôles. Dans toutes les guerres il y a un agresseur et un agressé et l’agresseur c’est l’État sioniste. L’Iran ne fait que se défendre.

De qui se moque–t-on dans ce vacarme médiatique insoutenable ? On prend les citoyens pour des imbéciles, alors que dans un silence éhonté, les occidentaux-étasuniens, ont laissé faire l’État sioniste qui peut continuer a détruire à coup de bombes tous les hôpitaux de Ghaza privant les Palestiniens de médicaments et de soins.

Ce monde qui se dit libre, se vante toute honte bue d’être le pays des « Droits de l’homme » et de la « démocratie » applique sans vergogne le « deux poids deux mesures ».

Pendant ce temps là, Netanyahou peut continuer son génocide dans l’impunité, avec la bienveillance des puissances impérialistes.

Depuis trois jours ce sont 200 Palestiniens tués par les bombes et les tirs des drones. Ni femmes ni enfants ne sont épargnés. Le blocus inhumain est hermétique. Les Ghazaouis sont privés de nourriture et d’eau potable.

Le bilan est déjà très lourd. Il grossit tous les jours. Plus de 54000 Palestiniens ont été assassinés par l’Etat sioniste.

LIÈS SAHOURA