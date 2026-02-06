Capitalisme américain : Quand la chasse aux migrants devient une arme de contrôle social

Accueil > International > Capitalisme américain : Quand la chasse aux migrants devient une arme de (…)

À la fin du mois de décembre, l’administration Trump a déclenché à Minneapolis l’opération dite Metro Surge, marquant une nouvelle étape dans le durcissement de la politique migratoire américaine. Selon plusieurs organisations de défense des droits civiques et collectifs militants, cette opération s’est traduite, au cours du mois de janvier, par l’arrestation de près de 3 000 personnes à l’échelle de l’État du Minnesota par les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE). Ces chiffres, déjà alarmants, ont été aggravés par une série d’interventions mortelles : trois personnes ont perdu la vie lors d’actions de l’ICE, parmi lesquelles deux observateurs juridiques, Renee Nicole Good et Alex Pretti, présents pour documenter et encadrer légalement les opérations.

Ces événements ont provoqué une onde de choc bien au-delà de Minneapolis. Rapidement, des réseaux de solidarité se sont constitués, mêlant travailleurs, habitants des quartiers populaires, syndicats, associations et collectifs communautaires. Des manifestations répétées ont eu lieu dans plusieurs villes du Minnesota, accompagnées de dispositifs d’alerte rapide visant à signaler les descentes de l’ICE. Cette dynamique a culminé avec un appel à une « grève générale » le vendredi 23 janvier. Ce jour-là, selon les estimations, des dizaines de milliers de personnes ont participé à des arrêts de travail, des fermetures d’entreprises et des rassemblements, tandis que des actions de soutien se déployaient dans d’autres États américains.

La mobilisation ne se limite pas à la dénonciation des violences policières et migratoires. Elle exprime un malaise social plus profond, nourri par la précarisation du travail, l’augmentation du coût de la vie et le sentiment d’une injustice systémique frappant en priorité les populations immigrées et racisées, mais touchant l’ensemble des classes populaires. Pour de nombreux observateurs critiques, l’ICE apparaît moins comme une simple agence administrative que comme un instrument central de contrôle social, destiné à maintenir une main-d’œuvre sous pression permanente.

Cette dimension est renforcée par l’imbrication croissante entre politiques sécuritaires et intérêts économiques privés. La gestion de nombreux centres de détention, ainsi qu’une part significative des opérations logistiques de l’ICE, est confiée à des entreprises telles que GeoGroup ou CoreCivic, acteurs majeurs de ce que certains qualifient désormais d’« industrie carcérale ». Les politiques migratoires répressives deviennent ainsi un marché lucratif, où la privatisation de fonctions régaliennes alimente des profits considérables.

Ce durcissement s’inscrit dans un contexte international marqué par une intensification de la concurrence économique et stratégique, notamment entre les États-Unis et la Chine. Face à cette rivalité, les autorités américaines semblent chercher à renforcer la discipline sociale interne, en réduisant les capacités de contestation et d’organisation collective du monde du travail. La pression exercée sur les travailleurs immigrés, souvent cantonnés aux secteurs les plus pénibles et les plus précaires, joue dans ce cadre un rôle central.

Le choix du Minnesota comme terrain d’une telle offensive n’est pas anodin. L’État occupe une position stratégique dans l’économie américaine. Premier producteur de minerai de fer et de taconite, il dispose également d’importantes ressources minières encore sous-exploitées, notamment en cuivre, nickel et métaux rares. Le Minnesota est aussi un acteur agricole de premier plan et un nœud logistique majeur, reliant le Canada aux États-Unis par un dense réseau ferroviaire et routier, essentiel aux chaînes d’approvisionnement nord-américaines.

Le 21 janvier, le Sénat américain a d’ailleurs voté la levée d’une interdiction de vingt ans concernant l’exploitation minière à proximité de la zone protégée des Boundary Waters Canoe Area, région emblématique de l’Iron Range. Cette décision ouvre la voie à l’exploitation de gisements considérés comme stratégiques pour l’économie et la « sécurité nationale » des États-Unis. Elle illustre les enjeux colossaux qui entourent le contrôle des ressources naturelles dans un contexte de transition énergétique et de militarisation accrue de l’économie.

Le Minnesota reste par ailleurs profondément marqué par le meurtre de George Floyd en 2020, qui avait déclenché l’un des plus vastes mouvements de contestation sociale de l’histoire récente des États-Unis. Ce soulèvement avait mis en lumière la violence structurelle du racisme institutionnel et des pratiques policières, tout en révélant l’ampleur des inégalités sociales. Cinq ans plus tard, les événements de Minneapolis montrent que les causes profondes de cette colère n’ont pas disparu. Les réponses institutionnelles et réformatrices n’ont pas suffi à enrayer les mécanismes de marginalisation et de répression.

Au-delà du seul cas du Minnesota, la situation actuelle agit comme un révélateur des contradictions internes des États-Unis. Première puissance mondiale confrontée à un déclin relatif, le pays voit s’accentuer les tensions sociales, la polarisation politique et le recours à des méthodes autoritaires pour préserver un ordre économique de plus en plus contesté. Les mobilisations qui émergent, malgré la répression, rappellent que les luttes sociales demeurent un facteur central de la vie politique américaine.

Dans ce contexte, Minneapolis apparaît comme un laboratoire à ciel ouvert des transformations en cours : militarisation des politiques publiques, marchandisation de la répression, conflits entre fractions du pouvoir et résistances populaires cherchant à défendre des droits fondamentaux. Une situation qui, bien au-delà des frontières américaines, interroge sur l’avenir des sociétés confrontées aux logiques de domination économique et de contrôle social à l’ère du capitalisme globalisé.

El Hadj Mohamed Brahim