Décès de Michelle Audin

Nous venons d’apprendre avec une profonde tristesse le décès de Michèle Audin, survenu le 14 novembre 2025, à l’âge de 71 ans.

Née le 3 janvier 1954 à Alger, fille de Maurice et Josette Audin, elle n’avait que trois ans lorsque son père, Militant communiste Algérien et brillant mathématicien mort pour l’Algérie : son pays, fut arrêté, torturé et assassiné par l’armée française en 1957. Un crime colonial dont l’État français ne reconnaîtra officiellement la responsabilité qu’en 2018.

Mathématicienne de renom, spécialiste de géométrie symplectique, professeure à Strasbourg, écrivaine, historienne passionnée de la Commune de Paris et membre de l’Oulipo, Michèle Audin a consacré sa vie au savoir, à la rigueur intellectuelle et à la mémoire de son père.

En 2008, elle refusa la Légion d’honneur qui lui était proposée, un geste fort, fidèle à son exigence morale et à son combat pour la vérité.

Au nom du journal Alger républicain, nous rendons hommage à cette grande figure, dont l’œuvre et l’engagement resteront vivants.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à ses amis, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui admirent son travail et son courage.

l’Equipe d’Alger Républicain