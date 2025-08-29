Accueil > Hommages > Décès de notre directeur Ibnou Zahir BESSA

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de BESSA Ibnou Zahir, directeur du journal Alger Républicain, survenu après une longue et courageuse lutte contre la maladie.

Figure journalistique exemplaire, intellectuel rigoureux et infatigable défenseur des idéaux de justice sociale, il a consacré sa vie au journalisme engagé et à la défense des droits des travailleurs et de la paysannerie.

Son départ laisse un profond sentiment de manque chez toutes les personnes qui ont collaboré avec lui.

À sa famille, à ses proches et à ses camarades, nous adressons nos condoléances les plus sincères et notre solidarité attristée.

l’Ensemble de la rédaction d’Alger Républicain