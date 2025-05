Accueil > Actualité politique internationale > Déclaration commune des Partis communistes et ouvriers : Halte au génocide (…)

Déclaration commune des Partis communistes et ouvriers

Halte au génocide contre le peuple palestinien

Les Partis communistes et ouvriers condamnent le nouveau crime commis contre le peuple palestinien, perpétré sous les yeux du monde entier et provoqué par l’intensification de l’agression militaire barbare et du blocus criminel imposé par Israël à la bande de Gaza.

Le génocide commis par Israël dans la bande de Gaza, qui fait des milliers de morts parmi les civils, les enfants et les personnes âgées, prive des millions de personnes de nourriture, d’eau, d’électricité et de fournitures médicales, détruit des hôpitaux et provoque le déplacement de millions de personnes, est soutenu par les États-Unis, l’OTAN, l’UE et tous les régimes bourgeois qui soutiennent Israël ou gardent le silence sur ce crime inhumain.

Nous exprimons notre entière solidarité avec le peuple palestinien et défendons son droit à une patrie libre et à être maîtres de sa terre. Nous condamnons l’occupation israélienne des territoires palestiniens, qui dure depuis des décennies, ainsi que les meurtres, les emprisonnements, les persécutions et la colonisation.

Nous exigeons la fin de l’occupation israélienne, la création et la reconnaissance d’un État palestinien indépendant, la cessation et le démantèlement des colonies illégales dans les territoires palestiniens, la libération des prisonniers des prisons israéliennes et le retour des réfugiés, conformément à la résolution 194 de l’ONU.

Nous saluons la solidarité internationaliste massive avec le peuple palestinien, exprimée dans de nombreux pays, et nous appelons les travailleurs, les peuples et la jeunesse de tous les pays à intensifier la lutte pour mettre fin au massacre de Gaza, à mettre fin à l’occupation israélienne de la Palestine et à exprimer résolument leur solidarité avec la juste lutte du peuple palestinien.

Tout le monde sur le chemin de la lutte !

Liberté pour la Palestine !

Partis signataires

1 Algerian Party for Democracy and Socialism (PADS)

2 Communist Party of Australia

3 Party of Labour of Austria

4 Brazilian Communist Party

5 Communist Party of Denmark

6 German Communist Party

7 Communist Party of Greece

8 Communist Party of India (Marxist)

9 Iraqi Communist Party

10 Communist Party of Kurdistan-Iraq

11 Tudeh Party of Iran

12 Workers Party of Ireland

13 Socialist Movement of Kazakhstan

14 Lebanese Communist Party

15 Communist Party of Mexico

16 New Communist Party of the Netherlands

17 Communist Party of Pakistan

18 Palestinian Peoples Party

19 Palestinian Communist Party

20 Philippine Communist Party [PKP 1930]

21 Romanian Socialist Party

22 Communists of Catalonia

23 Sudanese Communist Party

24 Communist Party of Sweden

25 Communist Party (Switzerland)

26 Swiss Communist Party

27 Syrian Communist Party

28 Communist Party of Turkey



Other Parties signing the Joint Statement

1 Communist Front (Italy)

2 Communist Revolutionary Party of France (PCRF)

3 Communist Workers’ Platform USA (CWPUSA)



The statement is open for further subscriptions