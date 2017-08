Déclaration de la FSM sur la nouvelle vague de réfugiés

mardi 29 août 2017



Le 21 Août 2017

La Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs des cinq continents, désire exprime, une fois de plus, sa solidarité avec les réfugiés qui cherchent à éviter les horreurs de la guerre, en essayant de se rendre dans les lieux sans guerre et principalement en Europe.

Selon le rapport de l’UNHR (Haut comité des Nations Unies), les tendances globales dans le monde entier présentent 22,5 millions de réfugiés et 2,8 millions qui recherchaient l’asile durant la dernière année. En même temps, le rapport de la vision globale de 2016 de l’IDMC, a annoncé que 40,3 millions de personnes étaient des déplacés, résultat du conflit.

La crise humanitaire des réfugiés et des personnes déplacés qui continue est le résultat des conflits et des guerres impérialistes. Les contradictions capitalistes sont solutionnées à travers les guerres dans lesquelles les perdants sont toujours les peuples, sans tenir compte qui l’emportera parmi les impérialistes.

C’est pourquoi les déclarations hypocrites des capitalistes non seulement ne solutionnent pas le problème mais aussi cherchent à jeter la confusion et à désorienter les travailleurs de la direction que leur lutte doit prendre.

La Fédération syndicale Mondiale, orientée sur une base de classe, appelle le mouvement syndical et la classe ouvrière dans chaque pays à exprimer leur soutien tangible et leur solidarité aux réfugiés, pour isoler et rejeter les déclarations inacceptables et racistes des nationalistes et racistes et à renforcer la lutte contre le capitalisme qui crée les guerres impérialistes.

Le Secrétariat