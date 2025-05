Accueil > International > Déclaration du PC de Turquie sur la réunion de l’OTAN à Antalya

Ils sont là au nom d’une alliance (!)

Une alliance dont les membres rient et plaisantent dans des salles luxueuses, à des tables somptueuses, et se couvrent de cadeaux.

Puis…

Puis ces hommes en costumes du capital international sont retirés de la scène. Les rires font place à des massacres sanglants. Cette fois, pas de clowns en costumes sur scène. Des millions de personnes luttent farouchement pour leurs terres occupées, leurs familles brisées et leurs valeurs perdues.

Ils se battent pour que ceux qui sont réunis dans ces salles somptueuses puissent rire.

Ils se battent pour que les monopoles puissent accéder à de nouveaux marchés.

Ils se battent pour que les profiteurs de guerre puissent accroître leurs richesses.

Ils se battent dans des guerres dont ils ignorent même les causes – des guerres menées pour les intérêts de ceux qui fabriquent des bombes en riant et en plaisantant. Ils sont chassés de chez eux et exilés, et les portes leur sont fermées une à une.

Et pensez-vous que les membres de l’OTAN sont à l’abri de sa colère ?

Non… ils ne le sont pas.

La souveraineté finit par appartenir inconditionnellement à l’OTAN. Tout est consolidé sous l’égide de l’OTAN et cédé aux États-Unis, qui traitent les bases de l’OTAN comme si elles étaient leur propre territoire. C’est pourquoi ils peuvent dire avec désinvolture : « Apportez les S-400 et laissez-les à la base d’ ?ncirlik. »

Aujourd’hui, les membres du gouvernement parlent de placer nos citoyens en première ligne au nom de la « sécurité de l’Europe ». Tout comme ils ont autrefois applaudi le fait de confier le sort de la Syrie – à nos portes – à Israël et au consortium impérialiste. Tout comme ce jour-là, ils se cachent encore derrière la rhétorique de l’« intérêt national ».

L’OTAN est une organisation criminelle et terroriste qui n’a apporté que guerre et dévastation à l’humanité. Elle est condamnée par l’histoire – ainsi que toutes ses institutions et ses affiliés – et a suscité le profond ressentiment des peuples du monde entier. Elle constitue une menace non seulement pour ceux qui vivent au-delà de ses frontières, mais aussi pour les classes laborieuses de ses États membres.

Aujourd’hui, cette alliance en déclin se fracture également de l’intérieur, révélant les divisions entre puissances impérialistes hypocrites et signalant au monde que des jours encore plus sombres pourraient nous attendre.

Vous n’êtes pas les bienvenus à Antalya, en Turquie !

Le jour où nous nous débarrasserons de vous tous, de vos bombes, de vos bases, de vos agents et de vos collaborateurs, n’est pas loin.

Avec notre désir de paix et de fraternité,

À bas votre système d’exploitation !

À bas l’impérialisme !