Déclaration du Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme  contre l’attaque sioniste et impérialiste visant l’Iran

Le Parti Algérien pour la Démocratie et le Socialisme condamne avec la plus grande fermeté l’attaque perpétrée par l’entité sioniste contre l’Iran, entraînant la mort de responsables iraniens, de scientifiques nucléaires et de centaines de civils.

Cet acte odieux, s’inscrivant dans une longue série de provocations, démontre s’il faut encore, la preuve de la nature belliqueuse, coloniale et raciste du régime sioniste, base avancée de l’impérialisme US au cœur du Moyen-Orient.

L’attaque contre l’Iran n’est pas un événement isolé. Elle s’inscrit dans une stratégie impérialiste globale visant à perpétuer la domination politique, militaire et économique de l’impérialisme US,notamment sur les peuples de l’ensemble de la région.

Le PADS exprime sa totale solidarité avec le peuple iranien dans sa lutte contre l’impérialisme qui se manifeste aujourd’hui par son agression armée injustifiée par le couple Israélo-Américain.

Nous affirmons également notre soutien indéfectible au peuple palestinien, martyrisé depuis plus de 75 ans, et rappelons que la cause palestinienne reste au cœur du combat anti-impérialiste.

Le PADS appelle les travailleurs, les opprimés et les forces progressistes à se mobiliser pour barrer la route à la guerre, à la recolonisation, et à la barbarie capitaliste. La paix ne pourra exister tant que le capitalisme-impérialisme continue à dominer et ne cèdera pas la place à la société socialistes.

Non à la guerre impérialiste !

Non à l’agression sioniste !

Solidarité avec l’Iran et la Palestine !

Vive l’internationalisme prolétarien !

14 juin 2025