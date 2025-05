Déclaration du Parti communiste du Pakistan sur la guerre entre l’Inde et le Pakistan

Accueil > International > Déclaration du Parti communiste du Pakistan sur la guerre entre l’Inde et le (…)

Pas de guerre indo-pakistanaise , mais une guerre de classe : À bas le militarisme bourgeois, en avant l’internationalisme prolétarien !

Le Parti communiste du Pakistan, ancré dans la tradition marxiste-léniniste, condamne fermement l’agression militaire initiée par l’État bourgeois indien et la contre-agression lancée par la classe dirigeante pakistanaise. Il ne s’agit pas de guerres de libération, ni de guerres dans l’intérêt du prolétariat, mais de guerres d’agression militaire de bourgeoisies rivales pour l’hégémonie régionale aux dépens de la classe ouvrière.

Nous affirmons que les masses laborieuses d’Inde et du Pakistan n’ont aucun intérêt dans les rodomontades nationalistes de leurs classes dirigeantes respectives. Dans une région dotée d’armes nucléaires, ces provocations risquent de plonger le sous-continent dans une catastrophe, une issue qui n’épargnerait ni caste, ni croyance, ni classe, mais détruirait de manière disproportionnée la vie et les moyens de subsistance des travailleurs, des paysans et des pauvres. De telles postures militaires sont une diversion, un écran de fumée destiné à masquer la crise croissante de l’exploitation capitaliste, de l’inflation, du chômage et des troubles sociaux. C’est une tactique utilisée depuis longtemps par les régimes bourgeois pour attiser le nationalisme réactionnaire et écraser la montée de la conscience de classe.

Le Parti communiste du Pakistan appelle la classe ouvrière et les forces progressistes de toute l’Asie du Sud à rejeter ce faux nationalisme et à adhérer à l’internationalisme prolétarien. Notre lutte ne se déroule pas contre les travailleurs de l’autre côté de la frontière, mais contre la bourgeoisie compradore, les vestiges féodaux et les complexes militaro-industriels qui profitent des effusions de sang.

Ne nous faisons pas d’illusions : la voie vers une paix durable ne réside pas dans des solutions diplomatiques entre États en guerre, mais dans la transformation révolutionnaire de la société par le renversement du capitalisme, le démantèlement du militarisme bourgeois et l’unité de la classe ouvrière au-delà des frontières.

Que les tambours de guerre du chauvinisme soient réduits au silence par le cri de guerre de la solidarité internationale.

Prolétaires du monde entier, unissez-vous !

7 mai 2025