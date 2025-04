Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : 420.000 déplacés depuis la reprise des bombardements

par Mohamed Mehdi

Article repris du Quotidien d’Oran du 21 avril 2025

Dimanche, 562e jour de l’agression sioniste et 50e jour de blocus humanitaire total, l’armée sioniste poursuit ses massacres contre la population civile de Ghaza. Le nombre de victimes de la barbarie israélienne s’est élevé à 51.201 martyrs et 116.869 blessés, a indiqué, hier, le ministère de la Santé de Ghaza dans son rapport statistique quotidien. Le bilan comprend les 44 martyrs et 145 blessés enregistrés lors des précédentes 24 heures (samedi). Le document note également que depuis leur reprise, le 18 mars dernier, le nombre de victimes a atteint 1.827 martyrs et 4.828 blessés.

Les bombardements d’hier ont fait, dimanche, au moins 22 martyrs et des dizaines de blessés depuis l’aube jusqu’aux environs de 14h30 (localement), ont indiqué des sources médicales à Al Jazeera.

Un bombardement d’une maison dans le quartier d’Al-Manara, au sud de Khan Younes, a fait 2 martyrs et plusieurs blessés, indique un correspondant d’Al Jazeera.

Toujours au sud de Ghaza, une attaque d’un drone de l’armée sioniste a fait 5 martyrs et des blessés à l’est de la ville de Rafah.

Cinq autres martyrs et des blessés sont également signalés suite à un bombardement de drone israélien sur la rue Nakhil dans le quartier de Tuffah, à l’est de la ville de Ghaza.

Al-Mawasi, la « zone sécurisée » la plus bombardée par l’armée sioniste

Un graphique d’Al Jazeera English (AJE) montre, en se basant sur les ordres d’évacuations forcées émis par l’armée d’occupation sioniste depuis la reprise des massacres, le 18 mars dernier, que 69% du territoire de Ghaza a été désigné « zone interdite » par Israël. Ainsi, les 2,4 millions d’habitants de l’enclave doivent s’entasser sur les 31% restants de la superficie appelée faussement « zones sécurisées ».

Une des « zones sécurisées » les plus ciblées depuis le début des déplacements forcés est la région d’al-Mawasi qui « a été prise pour cible à plusieurs reprises par les forces israéliennes », comme le souligne AJE.

Le camp de tentes d’al-Mawasi, situé sur la côte de Ghaza, qui s’étend de Khan Younes au sud à Deir el-Balah dans le centre de l’enclave, « est l’une des zones les plus surpeuplées » a subi d’innombrables attaques meurtrières depuis le début de l’agression sioniste.

Selon un bilan établi par AJE, depuis le retrait de l’entité génocidaire d’Israël de l’accord de cessez-le-feu, le 18 mars 2025, au moins 37 martyrs et des dizaines de blessés ont été victimes des bombardements sur différentes zones du camp de tentes d’al-Mawasi. Le dernier en date a eu lieu ce dimanche, faisant un martyr, en plus de 6 martyrs dans une attaque d’hélicoptère israélien contre des tentes a tué au moins cinq personnes. Mercredi dernier, au moins 15 martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été victimes d’une frappe israélienne.

Rappelons que les Nations Unies estiment qu’environ 420.000 personnes ont été à nouveau déplacées depuis la reprise des bombardements et des incursions terrestres israéliennes.

Les forces de l’occupation ciblent les journalistes à l’entrée du camp de Jénine

Les forces d’occupation israéliennes ont attaqué, dimanche, « des journalistes devant le camp de Jénine avec des bombes à gaz lacrymogène », a indiqué l’agence palestinienne Wafa.

« Selon notre correspondant, alors qu’ils se trouvaient devant l’entrée du camp de Jénine pour couvrir l’agression de l’occupation contre le camp, les forces d’occupation ont tiré des bombes à gaz toxiques sur la journaliste Raya Arouk, reporter d’Al-Alam et le photographe Mohamed Abd Al-Khaleq », rapporte Wafa qui explique que les équipes de journalistes sont « empêchées d’entrer dans le camp pour couvrir les violations et les démolitions des propriétés » des habitants du camp de réfugiés.

Par ailleurs, le Comité des médias de Tulkarem a déclaré, hier, que les forces d’occupation israéliennes ont complètement détruit 396 maisons et partiellement détruit 2.573 autres dans les camps de réfugiés de Tulkarem et de Nour Shams. Le comité a ajouté, dans un communiqué cité par Al Jazeera, que les forces d’occupation ont fermé les entrées et les allées des deux camps avec des monticules de terre pour empêcher les résidents d’y revenir.

En outre, des colons sionistes ont pris d’assaut des terres palestiniennes à Khirbet ar-Rakeez, dans le gouvernorat d’Al Khalil, en Cisjordanie occupée, ont indiqué des sources locales à Al Jazeera.

Wafa rapporte de son côté que des colons ont attaqué un bus avec des pierres dans le quartier de Sheikh Jarrah à Al-Quds-Est occupée, provoquant la destruction de ses vitres.