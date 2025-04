Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : L’entité sioniste cible délibérément des enfants

par Mohamed Mehdi

Article repris du Quotidien d’Oran du 22 avril 2025

Lundi, 563e jour de l’agression sioniste et 51e jour de blocus humanitaire total, l’armée sioniste poursuit ses massacres contre la population civile de Ghaza.

Le nombre de victimes de la barbarie israélienne s’est élevé à 51.240 martyrs et 116.931 blessés, a indiqué, hier, le ministère de la Santé de Ghaza dans son rapport statistique quotidien. Le bilan comprend les 39 martyrs et 62 blessés enregistrés lors des précédentes 24 heures (dimanche). Le document note également que depuis la reprise des bombardements, le 18 mars dernier, le nombre de victimes a atteint 1.864 martyrs et 4.890 blessés.

Hier, les bombardements israéliens sur Ghaza ont ciblé plusieurs régions, en particulier Khan Younes dans le sud de l’enclave, avec une fréquence soutenue depuis la matinée. Des sources médicales ont indiqué à Al Jazeera qu’au moins 18 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Ghaza depuis l’aube, dont 15 dans la partie sud.

Une attaque d’un drone israélien sur une tente abritant des personnes déplacées à l’est de Khan Younes a fait une martyre et cinq blessés, a rapporté un correspondant d’Al Jazeera.

Une autre attaque à Khan Younes visant le quartier d’Al-Manara a fait deux martyrs et plusieurs blessés, ajoute le journaliste.

Dans le centre-ville de Ghaza, une autre attaque israélienne visant une tente pour personnes déplacées a fait trois martyrs et des blessés, rapporte Al Jazeera.

A Rafah, le correspondant de la chaîne qatarie a rapporté le martyr de deux enfants suite à un bombardement de drone israélien.

De nouvelles armes plus meurtrières utilisées

Les attaques répétées de l’armée génocidaire d’Israël contre des tentes montre que « l’objectif de l’occupation est de tuer des enfants », a indiqué hier le Directeur général du ministère de la Santé à Ghaza, dans une déclaration sur Al Jazeera dans laquelle il signale un « taux élevé de brûlures, en raison de la nature des munitions utilisées ».

De son côté, le directeur des hôpitaux de campagne, Dr Marwan al-Hams, a déclaré dans un entretien à Al Jazeera Net que « Ghaza est confrontée à une catastrophe de morts massives de blessés ».

« Un grand nombre de blessés ont perdu la vie ou ont souffert de paralysie ou d’amputations. Ces patients auraient pu être sauvés si les soins médicaux et les interventions chirurgicales nécessaires avaient été dispensés dans les hôpitaux » qui connaissent un « taux d’occupation de 130 à 150% » et « risquent de s’effondrer d’ici un à trois mois si le blocus et l’escalade de la guerre israélienne se poursuivent », a déclaré Dr al-Hams.

Lui aussi constate une « hausse de 100% des cas de brûlures et 30% d’amputations ». « De nombreux corps de martyrs arrivent en morceaux démembrés. Il semble que l’occupation utilise de nouvelles armes plus meurtrières qui provoquent des blessures inhabituelles, la majorité des victimes étant des femmes, des enfants et des personnes âgées ».

Les combattants sortent des tunnels et non pas des tentes

Les attaques de la résistance palestinienne se multiplient ces derniers jours à mesure que l’armée sioniste tente d’entrer dans plusieurs régions de Ghaza. La plus récente opération a eu lieu hier à Beit Hanoun dans le nord de l’enclave, selon Al Jazeera qui cite des sites d’information israéliens qui ont rapporté la blessure de trois soldats. C’est la deuxième fois en quelques jours que Beit Hanoun est le théâtre d’une attaque d’envergure de la résistance palestinienne. La diffusion, hier par les Brigades Al Qassam, de la vidéo de l’attaque de samedi dernier, qui a fait un mort et cinq blessés, montre des combattants sortir des tunnels, pendant que l’armée d’occupation cible les femmes et les enfants dans les tentes. Selon le journal israélien Yedioth Ahronoth, cité par Al Jazeera, « les évaluations de sécurité indiquent que le Hamas a soigneusement préparé l’embuscade de Beit Hanoun, y compris une surveillance étendue des mouvements de l’armée ».

« Les auteurs de l’embuscade ont attaqué un véhicule, entraînant la mort d’un soldat et la blessure de cinq autres, et ciblé une force de soutien, causant de lourdes pertes, avant de réussir à se retirer des lieux de l’attaque », note le journal.

Al Jazeera rapporte également, citant l’Autorité israélienne de radiodiffusion, que l’attaque s’est produite « près d’un site visité la semaine dernière par Benjamin Netanyahu et Yisrael Katz ».

De son côté, le chaîne israélienne Channel 7 a fait état de l’amputation des jambes de deux femmes soldats blessées dans une embuscade près de Beit Hanoun.