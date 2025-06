Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza : Plus de 100 martyrs durant les 2 premiers jours de l’Aïd

Article de Mohamed Mehdi

Extraits repris du Quotidien d’Oran du 9 juin 2025

Dimanche, 611e jour de l’agression sioniste et 99e jour de blocus humanitaire total, l’armée génocidaire d’Israël intensifie ses massacres contre la population civile de Ghaza.

Le bilan statistique quotidien du ministère palestinien de la Santé publié hier, indique que le nombre de victimes arrivés dans les hôpitaux, durant les précédentes 24 heures (au 2e jour de l’Aïd El-Adha), s’est élevé à 95 martyrs et 393 blessés. Ce nouveau bilan porte le nombre de victimes, depuis le début du génocide israélien à Ghaza, à 54.880 martyrs et 126.227 blessés, et à 4.603 martyrs et 14.186 blessés depuis la reprise des bombardements israéliens le 18 mars 2025. Le communiqué du ministère de la Santé a également fait état d’un bilan de 5 martyrs et de 123 blessés, lors des attaques sionistes perpétrées hier contre les demandeurs d’aide alimentaire. « Le nombre total de victimes dans les zones désignées par l’entité sioniste pour la distribution des aides alimentaires s’élève à 115 martyrs et plus de 1.110 blessés ». En outre, des sources hospitalières de Ghaza ont rapporté, hier, à Al Jazeera que les bombardements de l’armée israélienne ont fait au moins 31 martyrs et des dizaines de blessés dans différentes zones de l’enclave depuis l’aube jusqu’aux environs de 15h (localement). A noter aussi que durant les deux premiers jours de l’Aïd El-Adha, l’armée génocidaire d’Israël s’est appliquée à bombarder les maisons à forte densité de population faisant plus de 100 martyrs et des centaines de blessés.

La situation dans les hôpitaux de Ghaza continue de se dégrader, affirme le ministère de la Santé dans un autre communiqué qui fait état d’une « période critique » en raison de la pénurie de carburant, annonçant la mise hors service de deux hôpitaux dans les prochaines 24 heures.

« Le complexe médical Al-Shifa et l’hôpital arabe Al-Ahli, qui fournissent des soins médicaux d’urgence aux blessés et aux malades de la ville de Ghaza et du nord de la bande, risquent d’être mis hors service d’ici 24 heures », annonce le ministère, ajoutant que « l’activité du complexe médical Nasser, qui fonctionne avec des réserves de carburant limitées, ne dépassera pas deux jours ». De son côté, le directeur du Complexe médical Al-Shifa a déclaré à Al Jazeera qu’il ne restait que « quelques heures de la fermeture si nous ne recevons pas de carburant ». L’intervenant a mis en garde que « 300 patients souffrant d’insuffisance rénale sont menacés s’ils ne sont pas dialysés ».

« L’hôpital est confronté à une véritable catastrophe si l’électricité est coupée. Nous travaillons dans le cadre d’une cellule de crise avec l’Organisation mondiale de la Santé pour résoudre la crise électrique », a ajoute le même responsable.