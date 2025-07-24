Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza la martyre ne tombe pas

Halte à une barbarie sioniste pire que celle des nazis

Les martyrs de la Shoas se retournent dans leurs tombés

Le 7 octobre 2023 n’est pas une date fatidique pour les Palestiniens, ce n’est qu’un acte de résistance contre l’occupation de leur pays. Mais les médias menteurs occidentaux, reprenant en chœur la propagande sioniste, ont fait croire que la riposte d’Israël n’était qu’une réponse aux nombres de morts du 7 octobre.

C’est une interprétation fallacieuse de la réalité.

L’offensive de l’armée sioniste dans la bande Ghaza était prévue depuis de longue date. Ce n’était qu’un prétexte, l’objectif des sionistes depuis le début, c’est l’occupation de Ghaza, virer les Palestiniens et déclarer le grand Israël.

Ainsi ces médias menteurs occidentaux rabâchent à satiété cette date du 7 octobre faisant croire que c’est le début de la guerre israélo-palestinienne et qu’Israël ne fait que se défendre. De qui se moque-t-on ? C’est une très grosse manipulation et une manœuvre dilatoire pour faire avaler des couleuvres aux citoyens.

Israël ne se défend pas, elle agit et exécute les ordres et le rôle imposé par les puissances impérialistes..

Israël est bien l’agresseur, le voleur qui crie au voleur. Elle veut consolider son implantation au Moyen-Orient et la colonisation illégale de la Palestine.

L’offensive contre Ghaza était bien une action préméditée faisant fi de l’avant 7 octobre et le début des massacres de Palestiniens qui a bien commencé en 1917 soit depuis 107 ans. En c’est 1948 la Nakba ( la catastrophe). 800 000 Palestiniens ont été expulsés de leur propre pays et remplacés par des étrangers sionistes.

Depuis le 7 octobre, l’ État sioniste a lancé une vaste offensive contre le peuple palestinien sans défense, son armée a pénétré en force à coup de canons, de drones et mitrailleuses dans la bande de Ghaza tuant des milliers de Palestiniens, son aviation massacre les Ghazaouis à coup de bombes de 1000 kg. Dans un rayon de 100 mètres tout est rasé, des bombes à l’uranium appauvri polluant toute la région, des bombes au napalm grillant les gens vivants, des bombes chimiques rendant l’atmosphère irrespirable, n’épargnent ni femmes ni enfants, détruisent tout, logements, hôpitaux , écoles, routes, infrastructures, etc. un véritable champ de ruine, un génocide à ciel ouvert devant le monde entier dit civilisé. Et pour atténuer l’horreur de ces bombes meurtrières, les médias menteurs évitent de parler de bombardements, le terme est trop violent, on le remplace par frappes comme une punition qu’on inflige à un ennemi.

Pour cette nauséeuse armée d’assassins, ça ne suffit pas, ils en rajoutent en instaurant un blocus inhumain, privant les Ghazaouis de nourriture, d’eau potable, de médicaments, de carburant, d’électricité et tout ce qui est nécessaire à la vie courante. Ils ciblent et tuent sciemment les journalistes, les médecins, les humanitaires et tous ceux qui apportent de l’aide.

L’État sioniste utilise l’aide humanitaire comme arme de guerre faisant mourir de faim tout un peuple, foulant grossièrement et sans état d’âme les lois internationales avec la bienveillance des puissances impérialistes.

Le peuple palestinien, ignoré totalement des médias occidentaux-étasunien, subit depuis 107 ans une souffrance horrible sans gêner outre mesure la ploutocratie occidentale et ces historiens véreux à la solde des vainqueurs et des falsificateurs de la réalité et de l’histoire des peuples colonisés.

Un poète a dit « tous les Palestiniens sont des héros »

GLOIRE AUX MARTYRS PALESTINIENS

VIVE LA PALESTINE LIBRE

LIÈS SAHOURA