Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza la martyre : un génocide à ciel ouvert

Ghaza martyrisée résiste. Deux millions et demi de Palestiniens, chassés de leurs maisons par les bombardements de l’armée sioniste s’entassent sur à peine un dixième de la superficie de son territoire. Ils survivent dans des conditions épouvantables, innommables. Les nouveaux nazis les ont réduits à l’état de SDF. Pire, des SDF ciblés chaque jour par l’aviation ou les drones d’un Etat prétendant rétablir les droits que lui auraient donnés les allégories de vieux récits religieux. Ghaza qui subit un déluge de feu ininterrompu depuis presque 12 mois est désormais le symbole d’un génocide à ciel ouvert qui ne dit pas son nom.

Des spécialistes des victimes indirectes des guerres estiment 180 000 morts le nombre de Palestiniens tués par l’armée sioniste depuis le 7 octobre 2023. En plus des 40 000 officiellement recensés par les autorités de Ghaza. Prés de 70% d’entre eux sont des femmes et des enfants. Les nazionistes ont détruit la quasi-totalité des écoles, des hôpitaux, des structures administratives, des points d’eau potable, des équipements électriques. Tout ce qui permet de vivre est rasé. L’aide humanitaire rentre au compte-gouttes. Ces crimes abominables sont occultés toute honte bue par toute la ploutocratie occidentale, par leurs médias nauséeux et bien sûr, il ne faut surtout pas l’oublier, par ces Etats-Unis, maître de ce macabre jeux à Ghaza. Gendarme du monde depuis 1945 au bénéfice de l’oligarchie US, cet Etat est le principal soutien de la politique belliqueuse et criminelle de l’Etat sioniste. Les dirigeants européens, petits caniches de la bourgeoisie US obéissent sans état d’âme au moindre tic de leur maître. Cette Amérique impérialiste qui sème le chaos dans le monde au nom de « l’ordre et de la sécurité », celui de ses boursicoteurs, est bien le principal fournisseur de l’armement de leur créature. Ce sont bien des bombes US qui tuent les femmes et les enfants palestiniens. Et ce sont bien les dirigeants américains qui approuvent totalement la politique génocidaire d’Israël contre le peuple palestinien. Mais silence total et obscène des aboyeurs de tout bord de ce monde dit « libre », qu’ils soient de droite, fascistes ou sociaux-démocrates ils diffusent tous avec un zèle écoeurant la propagande d’un mouvement ultra-réactionnaire qui a décidé depuis plus de cent ans de chasser un peuple pour occuper ses terres en y proclamant un Etat de droit divin.

Toutes ces forces du monde occidental se sont entendues pour justifier le moindre crime de cet Etat au nom de son prétendu « droit à la sécurité ». Toutes font avaler de grosses couleuvres à leurs opinions publiques, font passer le mensonge le plus éhonté pour une vérité absolue que seul un « antisémite » oserait contester, proclament-ils.



Devrions-nous nous étonner du soutien des dirigeants des USA aux actes ignobles et barbares d’Israël ? Non ! Qui sont-ils ces dirigeants américains et d’où viennent-ils ? Ils sont issus de la colonisation par la force de tout un continent. Cette colonisation a chassé et exterminé 75 millions d’autochtones qu’elle a remplacés par des migrants venus d’Europe. Un génocide occulté par toute la faune putride occidentale et de ces historiens véreux à la solde des vainqueurs.

Ils ont continué leur jeux de massacre contre le peuple coréen, contre le peuple vietnamien, contre le peuple irakien, contre le peuple syrien, contre le peuple libyen après avoir démantelé la Yougoslavie à coup de bombes, fait assassiner des dirigeants communistes en Afghanistan par des groupes islamiques payés par la CIA véritable pieuvre du renseignement et de l’ingérence systématique dans les pays du monde. Sans oublier les nombreux coups d’Etat, en particulier celui du Chili par le général Pinochet et d’autres actes ignominieux. Même la guerre en Ukraine ce sont bien les Etats-Unis qui ont organisé le coup d’Etat de Maydan en 2014 déclenchant une guerre civile entre les pro-russes et ceux issus du coup d’Etat. Mais silence des médias. Ce sont bien eux qui ont déclenché cette guerre par procuration du peule ukrainien contre la Russie.

Pour les nauséeux médias occidentaux, aucune critique des USA , ils sont blancs comme neige.



Les USA sont le fief de l’impérialisme et le pays le plus dangereux pour la paix mondiale.

Pour les dirigeants américains, ‘’le peuple palestinien connaît pas’’, ce n’est pas leur problème. Mais ce n’est qu’une vue de l’esprit, le peuple palestinien résiste à l’occupation sioniste et continuera le combat jusqu’à la libération totale de la Palestine.





Gloire au peuple palestinien !

Vive la Palestine libre !

A bas l’impérialisme !

Lies Sahoura