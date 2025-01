Accueil > Actualité politique internationale > Ghaza martyre sous les bombes, jusqu’à quand ?

Qui se met à la place de la souffrance indicible du peuple palestinien ?

Les massacres de civils palestiniens dans la bande de Ghaza n’ont pas d’équivalent dans le monde, si l’on excepte les carnages opérés par les nazis en URSS, les horreurs d’Hiroshima et de Nagasaki dont les habitants furent exterminés par les bombes atomiques US le 6 août 1945, les crimes de masse de l’impérialisme français et américain au Vietnam et en Algérie.

A Ghaza un véritable génocide se poursuit sans répit à ciel ouvert. Les sionistes font mourir de faim et de soif tout un peuple sans défense et devant cette Europe mercantile qui se vante à tout bout de champ d’être le monde libre, le monde des droits de l’homme et le monde de la démocratie. Le peuple palestinien est totalement effacé et ignoré des dirigeants de cette Europe. Les Palestiniens ne sont pas des êtres humains et leur sort ne peut ne bénéficier des « droits de l’homme ».

Les sionistes assassins peuvent donc tuer tranquillement les femmes, les bébés et les enfants dormir. Le massacre de palestiniens peut continuer, les dirigeants sionistes ne seront pas inquiétés.

Les monstres sionistes veulent aller encore plus loin et ils perfectionnent leurs actions meurtrières. Pour être plus efficace dans l’extermination des Palestiniens, l’armée sioniste utilise des moyens sophistiqués de dernière génération, l’intelligence artificielle pour repérer rapidement les cibles à bombarder. Ce système permet de multiplier par 3 le nombre et la précision des frappes, plus que ce que permettent les performances humaines. Il permet de cibler précisément et individuellement chaque militant palestinien tenant une arme et même suivre ses va-et-vient journalier, localiser l’endroit où il se trouve, y compris quand il se trouve au milieu d’un groupe de personnes. Ainsi pour un militant palestinien plusieurs milliers de civils, femmes et enfants seront tués. L’armée sioniste utilise des méthodes de destructions massives les plus sophistiquées pour éliminer physiquement tout un peuple non armé et sans défense. En plus, dans le choix des armes c’est du dernier cri, notamment les bombes de 1000 kg qui détruisent et rasent tout et tuent tout ce qui bouge dans un rayon de 100 mètres. Des bombes chimiques qui empoisonnent l’atmosphère, les gens sont asphyxiés, meurent dans des souffrances terribles, des bombes incendiaires qui brûlent tout, femmes enfants, peu importe, des bombe à l’uranium appauvri polluant toute la région pour des années et d’autres engins encore plus destructeurs

Cette souffrance indicible du peuple palestinien ne date pas d’hier ni du 7 octobre 2024. Les bombardements sur Ghaza ont commencé bien avant le 7 octobre 2024, mais les médias occidentaux, regardent ailleurs. Cette souffrance a commencé il y a plus de 100 ans, en fait depuis la création arbitraire de l’entité sioniste par les Anglais en Palestine.

Les services de santé palestiniens, donnent un chiffre revu quotidiennement à la hausse après chaque bombardement qui n’épargne ni femmes ni enfants. Le bilan terrifiant atteint près de 45 450 tués , mais ces donnés sont uniquement valables dans la bande Ghaza et en Cisjordanie et à partir du 7 octobre 2024, avant on ne compte pas les milliers de Palestiniens tués par l’armée sioniste et les milliers de Palestiniens expulsés hors de leur propre pays, ignorés par les médias occidentaux.

Mais ce chiffre de 45 450 Palestiniens tués, selon des spécialistes, serait beaucoup plus élevé et qui avancent même le nombre de 186 000 tués. Ces données sont reprises sur une publication intitulée « Compter les morts à Ghaza »mise en ligne sur le site internet de la célèbre revue médicale britannique The Lancet. Evidemment, ces chiffres sont largement supérieurs au bilan communiqué par le ministère de la santé de Ghaza. Ces chiffres sont contestés par les défenseurs des sionistes mais d’après certains spécialistes ils ne sont pas impossibles.

Les monstres sionistes soutenus toute honte bue par les puissances impérialistes (USA et EU) peuvent continuer le massacre de palestiniens, leurs bombardements intensifs sur les civils palestiniens sans défense.

Jusqu’à quand va-t-on laisser ces monstres sionistes perpétrer ce génocide infâme dans l’impunité totale ?

Ils bombardent sans interruption, tuant quotidiennement 10, 20, 30, 50 Palestiniens et parfois beaucoup plus. Mais, même soutenus par les puissances impérialistes, ces monstres, n’arriveront jamais à vaincre la résistance du peuple palestinien.

Cette souffrance indicible des Palestiniens, va forger une nouvelle génération de combattants plus déterminés que jamais dans leur lutte contre cet ennemi féroce et sans pitié.

Courage frères palestiniens, la lutte sera longue et difficile, mais la victoire est au bout du chemin.

GLOIRE AUX MARTYRS PALESTINIENS

VIVE LA PALESTINE LIBRE

À BAS LE CAPITALISME –IMPÉRIALISME



LIÈS SAHOURA