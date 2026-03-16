Accueil > International > Grèce : grande mobilisation de solidarité avec Cuba « Cuba n’est pas seule ! »

La mobilisation a rassemblé des travailleurs, des jeunes et des militants de toutes générations qui ont brandi des drapeaux rouges ainsi que le drapeau de l’île de la Révolution. Dans une atmosphère combative et internationaliste, les manifestants ont scandé avec force : « Les peuples sont le bouclier de Cuba — levée immédiate du blocus ! »

À l’issue du rassemblement, une importante marche s’est dirigée vers l’ambassade des Etats Unis à Athens (Grèce) . Les manifestants portaient des portraits des figures historiques de la révolution cubaine, Fidel Castro et Ernesto Che Guevara, tout en scandant le slogan : « Hands off Cuba ».

Prenant la parole lors du rassemblement, le secrétaire général du Comité central du Parti Communiste de Cuba, Dimitris Koutsoumbas, a souligné le caractère profondément internationaliste de cette mobilisation.

« Nous sommes ici aujourd’hui avant tout pour exprimer la solidarité internationaliste inébranlable du KKE ( Parti Communiste de Grèce ) et de la Jeunesse Communiste de Grece, ainsi que de larges secteurs du peuple grec, avec la Révolution cubaine, le Parti Communiste de Cuba et le peuple cubain », a-t-il déclaré.

Le dirigeant communiste grec a dénoncé le blocus impérialiste imposé depuis des décennies par les Etats Unis contre Cuba, ainsi que les menaces et agressions dirigées contre la Révolution cubaine.

Il a également souligné que le KKE ( Parti Communiste de Grèce ) et la KNE ( la Jeunesse Communiste de Grece ) puisent leur inspiration dans l’héritage et l’histoire héroïque de la Révolution cubaine, rendant hommage aux luttes révolutionnaires du peuple cubain et aux grandes figures qu’elle a engendrées.

Dans le même discours, Koutsoumbas a condamné l’attaque impérialiste menée par les Etas Unis et Israel contre les peuples d’Iran et du Liban. Il a également dénoncé la politique du gouvernement grec, accusé de s’impliquer dans des plans impérialistes dangereux qui exposent le peuple grec aux conséquences de ces confrontations au service des intérêts des monopoles.

Par cette mobilisation massive, le Parti Communiste de Grèce et la la Jeunesse Communiste de Grece, aux côtés de nombreux travailleurs et jeunes, ont réaffirmé leur solidarité internationaliste avec Cuba et son peuple, qui résistent depuis plus de six décennies au blocus et aux pressions impérialistes.

La manifestation s’est conclue par un appel renouvelé à la levée immédiate du blocus contre Cuba et à la fin des menaces impérialistes, réaffirmant que la cause du peuple cubain est soutenue par les peuples du monde entier.

traduit du site : https://www.902.gr/eidisi/politiki/416363/kommoynistika-kai-ergatika-kommata-mesogeioy-m-anatolis-kai-persikoy-kolpoy