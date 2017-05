Grève à Air Algérie

vendredi 19 mai 2017

Les 750 techniciens de la maintenance des avions de la compagnie Air Algérie se sont mis en grève mardi 14 mai pour appuyer des revendications socio-professionnelles. La trafic à partir des aéroports algériens a été complètement paralysé jusqu’au début de l’après-midi quand la direction d’Air Algérie a accepté d’ouvrir des discussions avec les représentants des grévistes.

Ils exigent la révision de la hiérarchie des postes qui les défavorise au regard de leur niveau de compétence. Le personnel des mécaniciens de la maintenance est composé pour l’essentiel de techniciens et d’ingénieurs. Il est classé en dernière catégorie après celles des pilotes et des stewards et hôtesses de l’air.

Les syndicalistes dénoncent une grille des salaires construite en contradiction avec la convention collective d’Air Algérie et non conforme à « la hiérarchisation des salaires et métiers, décrite dans les standards internationaux et appliquée dans les diverses compagnies aériennes ». (Quotidien d’Oran du 17 mai).

La grève a été suspendue après la constitution d’une commission composée des responsables de la compagnie et des représentants du Syndicat national des techniciens de la maintenance d’Air Algérie (SNTMA). La commission aura à examiner leurs revendications. Selon les syndicalistes, le directeur général par intérim de la compagnie a mis en avant les difficultés financières d’Air Algérie pour demander un délai d’un an avant prise de décisions.

