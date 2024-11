Accueil > Actualité politique internationale > Grossière manipulation sur la situation militaire et politique à Ghaza

Les autorités sionistes crient victoire par ce qu’elles ont tué les dirigeants du Hezbollah et de Hamas.

Ce cri de joie obscène est propagé à outrance et à longueur d’antenne par toute cette clique nauséeuse de journalistes occidentaux et tous ces perroquets et aboyeurs de pacotilles en tout genre. Faire passer cette farce médiatique qu’en éliminant le Hamas ou le Hezbollah cette atroce guerre va s’arrêter, c’est prendre le public pour un ramassis d’imbéciles.

Les dirigeants sionistes et occidentaux devraient méditer cette parole du chant des « terroristes » français durant l’occupation nazie : « ami si tu tombes un ami sort de l’ombre à ta place ». On sait que la manipulation ou le mensonge de ces gens-là, sont des pratiques courantes pour faire avaler des couleuvres.

Alors il faut se poser la question pourquoi répètent-ils avec autant d’insistance ces élucubrations fantaisistes ? Vouloir décourager la résistance palestinienne, c’est faire des ronds dans l’eau.

La vraie raison c’est que contrairement aux apparences l’armée sioniste piétine de partout, elle est enlisée à Ghaza depuis plus d’un an. Elle a échoué à faire partir les Palestiniens qui résistent héroïquement malgré les bombardements incessants tuant femmes et enfants sans distinction, détruisant tout sans retenue, transformant Ghaza en champs de ruines et en cimetière.

Le Hamas est avant tout une partie intégrante de la résistance palestinienne. Quand un chef tombe dix sont là pour le remplacer. On peut massacrer un peuple à coup de bombes mais pas annihiler sa résistance légitime à l’occupation. Le peuple palestinien reste debout malgré ce déluge meurtrier et l’armée sioniste n’est pas arrivée à libérer les Israéliens capturés le 7 octobre 2023. Au fond Netanyahu est indifférent à leur sort, parce que son objectif réel est d’exterminer les Palestiniens. Les « otages » ne sont qu’un odieux alibi pour accomplir le génocide auquel rêvaient depuis toujours les sionistes. Le coup d’envoi à une nouvelle et ultime épuration ethnique a été donné par la « normalisation » réalisée avec des potentats du Golfe et en instance de réalisation avec d’autres. L’occasion inespérée en a été l’attaque du 7 octobre.

Forts de l’ appui inconditionnel de leur parrain US et de la complicité des dirigeants de l’Union européenne, l’armée sioniste étale son arrogance et son sentiment d’impunité en lançant sa guerre contre le Liban et en bombardant les pays solidaires des Palestiniens, Syrie, Irak, Yémen. Elle a carte blanche. Elle n’a pas à se soucier de ce que pensent les peuples. Aucune crainte de subir des sanctions ou de devoir un jour rendre des comptes devant un tribunal. Les sionistes sont grisés par cette impunité. C’est une aubaine historique pour poser de nouveaux jalons vers le « Grand Israël ». Le carnage ininterrompu à Ghaza est un message pour terroriser tous les peuples de la région.

L’aviation sioniste bombarde intensément toutes les régions du Liban. Elle prétend vouloir éliminer le Hezbollah comme elle clame qu’elle en a fini avec les chefs du Hamas. Si réellement son objectif était « seulement » de « châtier » les organisateurs et exécutants du « pogrom » du 7 octobre pourquoi, maintenant que cet objectif est atteint, poursuit-elle la persécution de tout un peuple ? Certains chefs de l’armée sioniste affirment que l’organisation politico-militaire du Hamas est détruite de la base jusqu’au sommet. Et pourtant elle intensifie ses opérations. Le nord de Ghaza est soumis à un siège absolu, avec interdiction de l’acheminement de la nourriture, de l’eau et des médicaments à la population. La soldatesque organise un blocus impitoyable. Aucun Palestinien n’a droit d’y entrer ou d’en sortir. Elle tire sur tout ce qui bouge, avec l’excuse que cette zone a été déclarée zone militaire.

Les dirigeants sionistes veulent aller encore plus loin en répétant sans cesse leurs menaces contre l’Iran accusé de manipulation du Hezbollah et de Hamas. De ce fait le conflit risque de s’étendre à toute la région. C’est l’escalade, c’est une aggravation de la situation politique internationale, une menace même sur la paix mondiale.

En admettant que les dirigeants sionistes arrivent à détruire le Hamas et le Hezbollah est ce que la résistance palestinienne va déposer les armes ? Non, C’est en ce sens que c’est une grossière manipulation. Car l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP)

créée le 28 mai 1964 à Jérusalem a vu le jour près de 25 ans avant le Hamas. Elle est composée de plusieurs organisations palestiniennes, dont le Fatah, le front de libération de la Palestine (FPLP), Le front démocratique pour la libération de la Palestine (FDLP) le Parti du Peuple Palestinien, fraction issue du Parti communiste palestinien (toujours existant). Elle a été dirigée par Yasser Arafat à partir de 1969.

Depuis sa création, l’OLP, qui comporte des institutions politiques, s’est présentée comme un mouvement de résistance armée représentant les Palestiniens. L’OLP est même reconnue par les instances internationales. Le 22 novembre 1974, l’assemblée générale des Nations-Unies lui a accordé le statut d’observateur.

C’est Yasser Arafat qui va signer les accords d’Oslo le 13 septembre 1993 représentant les palestiniens et Yitzhak Rabin pour les sionistes.

Ces accords bien sûr n’étaient pas ce que voulaient les Palestiniens, mais ils avaient été considérés comme une victoire très importante pour les Palestiniens, une avancée pour la suite de la résistance. L’OLP était reconnue officiellement comme le représentant légitime du peuple palestinien et légataire du droit à la terre palestinienne. D’ailleurs l’OLP avait obtenu une partie du territoire de la Palestine dont Ghaza. C’était un début de reconnaissance d’un État palestinien.



Malheureusement la suite est connue. La clique nauséeuse sioniste la plus rétrograde et la plus réactionnaire prend le pouvoir de l’État sioniste. Première décision, le nouveau gouvernement jette à la poubelle les Accords d’Oslo et, conformément à la concession biblique remise au goût du jour, décrète l’État juif et le grand Israël sur toute la Palestine. Il ne reconnaît plus le peuple palestinien comme légataire ancestrale de la Palestine. Malgré les nombreuses protestations internationales, il se fixe pour objectif d’occuper toute la Palestine.

Aujourd’hui l’État sioniste occupe illégalement toute la Palestine sans aucune protestation occidentale, bénéficiant surtout du soutien des dirigeants américains. La bande de Ghaza avait été évacuée et concédée aux Palestiniens. D’où l’acharnement actuel de l’armée sioniste pour les faire partir et décréter le grand Israël. Mais on est encore loin très loin de ce résultat.

C’est un véritable génocide contre le peuple palestinien. Le bilan est terrible plus de 43 000 palestiniens tués, plus de 20 000 disparus sous les décombres, plus de 100 000 blessés, dont 70% sont des femmes et des enfants. Le massacre continue.

Il faut en être certain : la résistance palestinienne va continuer le combat jusqu’à la libération totale de la Palestine.

LIÈS SAHOURA