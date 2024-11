Guerre contre les Palestiniens : permis de tuer non révocable pour l’Etat criminel d’Israël

Accueil > Actualité politique internationale > Guerre contre les Palestiniens : permis de tuer non révocable pour l’Etat (…)

La guerre menée par Israël contre le peuple palestinien de Ghaza est sans conteste un génocide et pas seulement une suite de crimes abominables contre l’humanité.

Chaque jour qui passe confirme qu’il est en cours. Pour les puissances impérialistes qui soutiennent l’Etat sioniste, et sans lesquelles il se serait effondré depuis longtemps, le peuple palestinien n’existe pas. Elles ne regardent pas ce qui se passe à Ghaza.

Les habitants de Ghaza n’ont que ce qu’ils méritent. Ils ont abrité les « terroristes » qui ont attiré sur eux la riposte « légitime » d’Israël. Ils sont leurs complices. Leur argumentaire tient en ces quelques mots pour justifier auprès de l’opinion formatée par la propagande tout ce que font les sionistes. Leur Etat a le droit absolu de massacrer quiconque résiste à ses projets expansionnistes sans fin. Et quiconque lui résiste ne peut être qualifié que de « terroriste ». Le qualificatif répété sur tous les tons par les valets des médias des oligarques vaut permis de tuer, de massacrer des centaines de Palestiniens ou de Libanais, de réduire en cendres leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux, leurs canalisations d’eau potable, leurs lignes électriques, leurs routes, leurs mosquées, leurs églises, etc., pour libérer ou venger un Israélien. Un Israélien vaut des centaines de Palestiniens. C’est le summum de l’idéologie suprémaciste sioniste. Elle n’a rien à envier à celle de la « pureté et de la supériorité de la race aryenne » diffusée par les nazis lancés dans la conquête de « l’espace vital » nécessaire à l’expansion de la bourgeoise monopoliste allemande qui les avait portés à la tête du Reich. A l’aide de ces truismes morbides on fera oublier qu’un Israélien n’est en fait qu’un occupant. Netanyahu le confirme dans sa réponse à Macron : Israël n’est pas une création de l’ONU. La « légitimité » de son existence ne doit rien au projet de partage onusien de 1947. Elle est le fruit de la guerre du « peuple juif » pour créer par la force des armes son Etat au coeur de la Palestine.

Partout dans le monde les réseaux sociaux, et quelques rares médias soucieux de leur image de marque, diffusent les images des horreurs quotidiennement infligées par les sionistes aux Palestiniens depuis le 7 octobre 2023.

On peut voir des scènes insupportables, des militaires sionistes torturant un homme tout nu, presque mort et ensanglanté, des viols collectifs en public et des militaires s’esclaffant de rire sadique. On torture au grand jour un peuple tout entier. On n’épargne ni femmes ni enfants. Tout cela se passe sous un déluge de bombes qui explosent à chaque coin de rue de Ghaza, des immeubles qui s’effondrent enterrant leurs habitants.

Les militaires sionistes applaudissent et jubilent en filmant l’enfer dans lequel leurs chars, leurs drones, leurs bombardiers, leurs missiles plongent tout un peuple sans défense. Les scènes filmées par les argousins de « Tsahal » sont envoyées à leurs familles, à leurs enfants et à la presse.

Le pire ce sont les images insoutenables de ces enfants, réduits à un état cadavérique par le manque de nourriture, qui déambulent la peur au ventre. Ils tremblent en pleurant et sont désemparés ne sachant plus où aller. Ils marchent au milieu des cadavres et des explosions de tous côtés. Ils ont tout perdu, un frère, une sœur, leur père et leur mère. Leurs maisons ont été détruites. Ils n’ont plus rien, ils ne peuvent plus jouer en paix dans la rue au ballon avec d’autres enfants. Les enfants de Ghaza sont privés de nourriture essentielle pour leur croissance et même d’eau potable.

Les enfants palestiniens sont des enfants de la guerre, ils n’ont jamais connu un seul jour de paix. Génération après génération ils vivent depuis plus de 100 ans dans une atmosphère de démence, de répression, de torture, d’arrestation, d’emprisonnement, de bombardement. Ils grandissent sans leurs parents arrêtés ou tués par la soldatesque sioniste et meurent à leur tour sans avoir eu le temps de goûter à la vie. Ils sont expulsés de leur propre pays et remplacés par des aventuriers sans lien avec le territoire qu’ils occupent au nom d’une idéologie religieuse intégriste. Racistes, suprémacistes, fanatiques, accourus de tous les pays, criminels au plus profond d’eux-mêmes, ils sèment la mort. Lâchement, parce qu’ils savent qu’ils jouissent du régime de l’immunité du fait du soutien politique, militaire et financier sans aucune limite de l’impérialisme, US en premier lieu qui a besoin d’eux pour terroriser les peuples de cette région du monde et leurs dirigeants véreux, pour obtenir leur soumission à sa domination, à ses intérêts les plus fous.

On fait crever de faim et de soif un peuple entier et on laisse faire, mais il faut se rassurer, les Occidentaux bien pensants sont « outrés ». Il leur arrive de condamner du bout des lèvres les « excès » mais en prenant soin d’évitant de designer les vrais coupables de cette situation ignoble ou de prendre des sanctions contre cet État monstrueux.

En 2024, le monde assiste en direct à une nouvelle shoah. Ce sont deux millions et demi de Palestiniens qui la subissent.

La première shoah a duré plus de six ans. La nouvelle, les nouveaux nazis, sionazis ou nasionistes, appelons-les comme on veut, veulent la réaliser en moins de temps pour rayer de la carte les Palestiniens.

Ils disposent pour cela de plus de moyens que leurs prédécesseurs bien qu’ils ne les produisent pas et doivent les obtenir auprès de leurs commanditaires à travers un pont aérien ou maritime ininterrompu, fonctionnant à flux tendu.

Comment peut-on commettre et tolérer de telles ignominies contre un peuple sans défense, qui dépassent et de loin, par leur durée et leurs conséquences terribles, l’enfer des camps de la mort allemand de Dachau ou de Buchenwald ?

La mort est la même pour ceux qui la subissent dans d’atroces conditions, que ce soit dans les flammes de l’holocauste ou sous les bombes qui pleuvent du ciel, déchiquetant ou brûlant hommes, femmes et enfants. Le but monstrueux des massacres anti-sémites puis anti-palestiniens est comparable, malgré les différences apparentes de forme et d’époque. « Solution finale » mise en oeuvre par les nazis pour exterminer les juifs pour le seul fait qu’ils étaient juifs, dans un cas. « Riposte légitime » contre le terrorisme des Palestiniens pour les déposséder de leur terre, dans l’autre. Cette fois-ci les crimes de masse sont perpétrés par ceux qui prétendent de façon odieuse qu’ils représentent les survivants de la shoah et se sont octroyé le droit de prendre possession par la force de la Palestine pour y fonder « l’Etat-nation du peuple juif ».

Dans un cas comme dans l’autre, les vrais ressorts cachés sous la propagande de cette infamie sont les mesquins intérêts de classe de l’oligarchie du monde capitaliste.

Les déportés juifs ou considérés comme tels attendaient dans les camps de concentration nazis leur mise à mort. Les Palestiniens, quant à eux, sont poussés par les « avertissements » des occupants dans des couloirs de la mort perfidement présentés comme des zones « sûres ». On les chasse d’un endroit à l’autre sous les tirs incessants des avions et des drones télécommandés par « l’Intelligence artificielle » au service de la mort. Ils marchent pendant des kilomètres sans se reposer, transportant souvent leurs malades sur leurs épaules. Voir les vieux Palestiniens qui se trainent difficilement pour suivre la cadence imposée part les sionistes, est une épreuve cauchemardesque. La souffrance de tout un peuple éclate au grand jour devant le monde entier.

Mais toute la clique nauséeuse qui soutient sans ressentir de honte les assassins sionistes se trompe si elle croit qu’elle peut en finir avec les Palestiniens en aidant à bâtir sur leurs cadavres le « Grand Israël du Nil à l’Euphrate ».



Qui sème le vent récolte la tempete : Netanyahou par son action macabre tisse le linceul de la disparition de ce qu’il appelle la « terre promise ».

On peut continuer à décrire ces infâmes conditions de vie imposées aux Palestiniens par l’occupant sioniste, mais le monde change. La lutte héroïque du peuple palestinien contre l’occupation illégale de la Palestine est soutenue par la presque totalité d’une jeunesse mondiale en pleine évolution et en particulier les étudiants qui occupent les universités drapeau palestinien levé bien haut face au monde. De nombreuses manifestations éclatent de partout, des drapeaux palestiniens flottent au-dessus de ces foules immenses qui avancent plus que jamais déterminées à soutenir la lutte héroïque du peuple palestinien contre l’occupant sioniste et à les chasser de la Palestine.

C’est une lame de fond politique. Elle finira par balayer toute cette faune putride de margoulins de la pire espèce obsédée par une volonté insensée de régir le monde actuel.

Ghaza martyre, enfer impitoyable pour les Palestiniens, résiste à toutes les immondes atrocités perpétrées par la clique sioniste.



GLOIRE À LA LUTTE HÉROÏQUE DU PEUPLE PALESTINIEN !

PALESTINE LIBRE !

À BAS L’IMPERIALISME !

RI