Accueil > Actualité politique internationale > Halte à l’agression des USA et d’Israël contre l’Iran !

Allons-nous inéluctablement vers l’abime ?

Revenons sur la situation politique catastrophique actuelle. Si rien ne change, si les peuples ne se réveillent pas pour chasser ces monstrueux dirigeants sanguinaires des puissances impérialistes qui ne parlent que de guerre et d’armements et se goinfrent de profits, nous nous dirigeons inéluctablement vers l’abime.

L ‘ADN du capitalisme c’est la guerre.

Les dirigeants du monde capitaliste ont banni le mot paix de leur vocabulaire. Ils ne parlent que de guerres, de conflits et d’armements. Leur démence est telle qu’ils ont injecté plus de 2 700 milliards de dollars dans cette sinistre course à la mort. Des dépenses faramineuses pour fabriquer des engins de mort de plus en plus sophistiqués, plus effroyables pour tuer encore plus facilement et en plus grand nombre, des destructions massives, etc.

Alors que les pays du Sahel meurent de faim, que la plupart des peuples africains sont dans une misère endémique depuis des siècles sans gêner outre mesure ces monstrueux dirigeants qui continuent leurs politiques dévastatrices, agressives et diaboliques contre les peuples.

Que pourrions-nous faire avec ces 2700 milliards de dollars de la mort qui ne servent qu’à détruire et à tuer ? On pourrait construire des centaines d’hôpitaux, des centaines d’écoles, des milliers de kilomètres de routes et beaucoup d’autres espaces de vie, en un mot améliorer la vie des citoyens et construire un monde meilleur. Est-ce un rêve inaccessible ? Non, tout est possible à condition que les peuples de la planète se mobilisent contre la barbarie capitaliste- impérialiste.

Aujourd’hui le monde est au bord du gouffre, la guerre Iran-Israël fait rage. L’agression contre le peuple palestinien, le génocide et le blocus de Ghaza peuventt continuer. Non contents d’avoir mis le monde en état de guerre, les États-Unis en pointe de tous les coups fourrés, maîtres de ce jeux diabolique, en rajoutent en jetant de l’huile sur le feu dans cette terrible guerre. Ils se préparent à intervenir directement en violation de la "légalité internationale" dont ils se prévalent contre l’Iran sans déclaration de guerre.

Les conséquences seront désastreuses et incontrôlables. Les USA vont déstabiliser totalement tout le Moyen-Orient et même toute la région.

Si les peuples de la planète veulent vivre dans un monde de paix, la seule alternative est la lutte sans relâche contre le capitalisme. Il faut travailler et accumuler des forces pour renverser le système basé sur l’exploitation et l’oppression, chasser ces monstrueux dirigeants construire une société socialiste.

LIÈS SAHOURA