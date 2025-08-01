Halte à l’horrible génocide américano-sioniste à Ghaza et au silence insoutenable de ploutocratie occidentale

Accueil > Actualité politique internationale > Halte à l’horrible génocide américano-sioniste à Ghaza et au silence (…)

Ce n’est plus du laisser faire mais de la complicité de crimes contre l’humanité des dirigeants occidentaux inféodés aux puissances impérialistes

Trump-Netanyahou, un duo monstrueux de la pire espèce, sème la terreur à Ghaza et dans toute la Palestine. Un duo de massacreurs, de criminels en liberté dont le programme diabolique est l’extermination totale du peuple palestinien.

Ils nient le droit à l’existence même du peuple palestinien. Ils veulent effacer ce peuple de la carte à coups de bombes.

C’est un génocide des plus effroyables de tous les temps sans que ça gêne outre mesure les dirigeants occidentaux et les dirigeants étasuniens.

Comment on n’est-on arrivé à cette position criminelle d’un autre temps ? Nous ne sommes plus en 1647, un temps révolu où l’on pouvait exterminer les peuples du continent dit « Amérique » avec la bienveillance de la ploutocratie occidentale. Mais le couple diaboliqueTrump-Netanyahou voudrait bien recommencer l’opération en Palestine.

Rappelons quelques faits historiques qu’il ne faut surtout pas oublier.

Pour les Palestiniens, tout a commencé lors de la colonisation totale du Moyen-Orient par l’Angleterre, le plus grand empire colonial du monde, suivie de la France et qui vont découper la région en morceaux suivant leurs intérêts bien compris.

L’Angleterre n’ayant pas la maîtrise totale de la situation politique, chercha à organiser une force d’appoint étrangère à la région pour consolider son emprise sur le Moyen-Orient.

Toute honte bue, experte en magouilles en tous genres, trainant derrière elle des millions de cadavres, l’Angleterre choisit la communauté juive qui a subi une terreur mortifère, une souffrance indicible majeur et l’holocauste pendant la 2ème guerre mondiale où plus de 6 millions de juifs sont assassinés froidement par les nazis sans épargner femmes et enfants.

L’Angleterre va leur proposer l’installation d’une communauté juive au Moyen-Orient en leur offrant même un pays où ils seront « libres et indépendants ». Une proposition très alléchante pour tous ces juifs martyrisés par les nazis et même par d’autres pays.

Pour arriver à ses fin la bourgeoisie britannique s’acoquine avec la puissante diaspora juive, des sionistes notoires.

L’Angleterre jette son dévolu sur la Palestine. Elle la détache du territoire syrien et en fait une entité indépendante pour installer une communauté juive sans consulter les populations ancestrales qui occupent le pays depuis des millénaires.

Les peuples arabes sont violemment contre, en particulier le peuple palestinien.

Par ce stratagème, l’Angleterre provoque une déstabilisation dangereuse de la région et déclenche un conflit majeur arabo-juif t qui dure encore aujourd’hui.

Malgré leur forte opposition et une guerre meurtrière les peuples arabes n’ont pas pu empêcher la création de l’État sioniste.

EN 1948 l’ONU autorise des étrangers venus d’ailleurs à s’installer en Palestine après l’avoir découpée la en deux parties favorisant les sionistes. L’appétit des sionistes se nourrit d’une incroyable supercherie fondée sur des élucubrations bibliques. Ainsi est justifié le scandale du siècle : chasser une population de son propre pays ancestrals et le remplacer par une population étrangère.

La suite est connue, c’est la dévastation, des tueries abominables ininterrompues à grande échelle depuis cette date en Palestine .

L’État sioniste criminel s’est servi de la date du 7 octobre comme prétexte pour accentuer encore plus la répression, le nettoyage ethnique et continuer l’horrible génocide à Ghaza.

Le bilan provisoire de cette tuerie abominable augmente tous les jours et s’élève actuellement à ce terrible bilan de 60 000 morts, nettement sous estimé dont près de 70% sont des femmes et des enfants. Non satisfaits, les barbares sionistes instaurent un blocus impitoyable, privant la population ghazaoui de nourriture, d’eau potable, de médicaments et de tout ce qui sert à la vie courante.

En fait l’État criminel sioniste instaure la famine à tout un peuple. Ce sont les enfante qui payent le prix fort, on voit des centaines d’enfants faméliques déambulant dans les ruines, cherchant désespérément de la nourriture, nombreux sont estropiés à vie où meurent de faim. Une vision apocalyptique, des mères de famille se lamentant en voyant leurs enfants dépérir sans pouvoir les aider. C’esi monstrueux.

Mais Israël est de plus en plus isolée et critiquée dans le monde, des nombreuses manifestations pro-palestiniennes éclatent de partout, les pressions internationales sont très fortes, 159 pays ont reconnu l’État palestinien. Israël a été obligée de lâcher du lest en laissant entrer quelques camions dans la bande de Ghaza et en fermant les yeux sur largage aérien de nourriture. Une opération de propagande vécue par les Ghazaouis comme une humiliation de plus. Une goutte d’eau dans l’océan. Mais cela n’arrête pas la barbarie sioniste. Il faudrait plus de 500 camions par jour pour satisfaire les besoins primaires de la population ghazaouie.

Toujours pas de mesures coercitives contre Israël, Netanyahou peut continuer à massacrer les Palestiniens dans l’impunité totale.

Non messieurs Trump-Netanyahou, le peuple palestinien est debout et il le restera jusqu’à la libération totale de son pays, la Palestine.

Un poète tunisien a dit « Quand un peuple aspire à vivre libre, le destin exauce sa volonté »



VIVE LA PALESTINE LIBRE



À BAS LE CAPITALISME- IMPÉRIALISME

LIÈS SAHOURA