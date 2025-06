Halte au massacre des Palestiniens, honte à ceux qui soutiennent le génocide et à ceux qui se taisent devant ces crimes !

Accueil > Actualité politique internationale > Halte au massacre des Palestiniens, honte à ceux qui soutiennent le génocide (…)

Depuis des mois les assassins sionistes, pilonnent sans arrêt, de jour comme de nuit, larguant sans relâche des montagnes de bombes américaines. Plus de 54 000 Palestiniens, dont la plupart sont des femmes et des enfants ont été tués. Et ce sinistre chiffre augmente tous les jours. Mais pour les assassins sionistes, les bombes larguées sur les habitants ghazouis ne suffisent pas. Ils emploient des méthodes aussi barbares que les nazis dans les villes encerclées de l’URSS pendant la deuxième guerre mondiale telle que Leningrad durant plus de 1000 jours. Faire crever de faim tout un peuple est une violation flagrante des lois internationales. Mais cela ne gêne pas les Occidentaux et surtout les Américains. Et comme toujours les USA viennent une nouvelle fois, de mettre leur véto sur une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU réclamant un cessez-le-feu et l’accès de l’aide humanitaire à Ghaza. La résolution a obtenu 26 voix pour et une voix contre.

Ainsi peu importe pour la « plus grande démocratie du monde » congratulée à outrance par toute la clique nauséeuse des médias menteurs occidentaux et des aboyeurs en tout genre que des milliers d’enfants palestiniens soient écrasés sous leurs bombes fournies ou soient estropiés à vie sous les yeux du « monde libre ». Silence on tue. Sans commentaires

Toute cette barbarie abominable perpétrée sous ordre des puissances impérialistes se fait dans l’impunité totale. Les assassins sionistes sont libres comme le vent.

Et pendant ce temps là, chaque jour qui passe, c’est 30, 40, parfois 100 à 200 Palestiniens assassinés sans offusquer personne. Les médias, qu’ils soient occidentaux ou étasuniens, qui ont laissé leurs diplômes de journaliste au vestiaire, diffusent à longueur d’antenne leurs infâmes mensonges, tout en falsifiant la réalité et en cachant ces crimes contre l’humanité. De plus, ils confondent sciemment l’agresseur et l’agressé. Ainsi Israël devient l’agressé et les Palestiniens des terroristes. Cette propagande est rabâchée à satiété. Et dans un flou total dans les télés, les journaux ; etc., ils inversent les rôles. L’agresseur c’est bien l’État sioniste qui colonise la Palestine. C’est bien le peuple palestinien qui est agressé.

À tous ces aboyeurs en tous genres et les autres, il faut rappeler des vérités avérées. Les médias occidentaux ou étas-uniens à la solde, sont des propagandistes de la politique de violence, d’agression et de criminalité des puissances impérialistes (USA/EU) . Les massacres contre le peuple palestinien se font sous leurs ordres, donc ce ne sont surtout pas des complices, mais c’est pire, ce sont des criminels.

Comment supporter cette orgie de meurtres inqualifiables devant un monde qui se prétend civilisé ?

Les dirigeants occidentaux inféodés à la politique impérialiste, suivent tous les directives meurtrières contre le peuple palestinien à la lettre. Sans commentaire.

Bien sûr, ils essayent de présenter cette infamie insoutenable en aboyant doucement contre l’État sioniste sans plus. Ils laissent faire et, en plus, pour ne pas heurter les dirigeants sionistes, ils ne prennent pas de mesures coercitives pour mettre fin à ce terrible génocide à Ghaza.

Ghaza vit sous la souffrance, Ghaza pleure ses enfants, Ghaza est en larmes, mais Ghaza ne plie pas. Elle résiste et garde la tête haute face à l’ennemi sioniste.

GLOIRE AUX MARTYRS GHAZAOUIS

VIVE LA PALESTINE LIBRE

LIÈS SAHOURA