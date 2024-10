Halte au massacre impitoyable des peuples palestinien et libanais par l’Etat sioniste

Accueil > Actualité politique internationale > Halte au massacre impitoyable des peuples palestinien et libanais par l’Etat (…)

Plus de 800 Libanais ont été tués en quelques jours. Comme à Ghaza, beaucoup de victimes sont des femmes et des enfants. Embourbée à Ghaza et en Cisjordanie, l’armée israélienne croit qu’en s’attaquant au Liban, en assassinant les cadres militaires du Hezbollah et son premier responsable, Nasrallah, elle peut venir à bout de la résistance du peuple palestinien et de la solidarité du peuple libanais.

Les sionistes ne reculent devant aucun crime abject pour terroriser les peuples de la région solidaires des Palestiniens de Ghaza et de Cisjordanie. Sans le soutien matériel, financier, militaire et politique des USA qui lui assurent une supériorité écrasante, Israël aurait depuis longtemps évacué les territoires qu’il occupe.

Malgré cette supériorité Israël ne viendra jamais à bout d’une résistance désormais soutenue par l’ensemble des peuples de la planète et par les millions de jeunes qui manifestent dans le monde entier et depuis des mois contre le génocide en cours à Ghaza, contre la complicité des dirigeants des Etats impérialistes de l’Occident et le silence de leurs médias.

Le Liban est à son tour à feu et à sang.

Mis en échec à Ghaza et en Cisjordanie, Netanyahou et sa clique de criminels pratiquent la politique de la fuite en avant. Ils ont décidé de transformer le Liban en une deuxième Ghaza pour le punir pour sa solidarité active avec les Palestiniens.

Comme tous les colonialistes ils se trompent en pensant réduire la combativité des peuples qu’ils oppriment par l’utilisation des moyens les plus barbares.

Et on bombarde, on pilonne sans interruptions la population civile libanaise. Vieillards, femmes et enfants sans distinction tombent sous les coups des bombes fournies par les oligarques américains.

Mais les spécialistes de la « communication » au service des oligarchies empruntent les mots-clés du vocabulaire sioniste pour tenter de brouiller l’identification des vrais responsables de la guerre. Ainsi, pour justifier le génocide des Palestiniens, ils ressassent l’expression « guerre Israël-Hamas » et non le massacre par Israël des Palestiniens luttant pour leurs droits nationaux. Ou « les milices du Hezbollah » pour ne pas parler des civils libanais ciblés par les bombardements. Ou encore le mot aseptisé de « frappe » pour ne pas dire bombe qui provoque un carnage. Cela masque la réalité des massacres sionistes et adoucit les crimes abominables. On fait flotter sur les plateaux TV des médias occidentaux où les débats sont à sens unique le terme de « Tsahal », qualificatif affectueux et admiratif de la soldatesque sioniste.

Pourquoi les sionistes s’en prennent-ils au Liban ? Ils veulent faire croire que sans les agitateurs « terroristes » basés au Liban, les Palestiniens n’auraient pas de raison de s’attaquer aux Israéliens. Mais le Liban est partie intégrante du conflit qui oppose les Palestiniens opprimés à leur oppresseur sioniste. Des millions de Palestiniens expulsés de leur propre pays par l’occupant sioniste se sont réfugiés au Liban le pays le plus proche et frontalier de la Palestine.

La direction de l’Organisation de la Libération de la Palestine avait été obligée en 1982 de quitter le Liban suite à son invasion par l’armée israélienne. Evidemment les Palestiniens avaient continué la lutte après 1948 à partir du sol libanais. La grande majorité des Libanais soutient la lutte du peuple palestinien.

Ce n’est pas la première fois que les sionistes occupent et dévastent le Liban. En 1978 après l’attaque d’un commando palestinien venu du Liban, 25000 soldats sionistes envahissent le Liban-sud dans une opération baptisée Litani tuant entre 200 à 400 Libanais et provoquant l’exode de 400 000 civils vers Beyrouth. Une autre opération, baptisée « paix en Galilée » est de nouveau lancée le 6 juin 1982. L’armée sioniste envahit le Liban prétendant casser les incursions palestiniennes. Le bilan est terrible. 20 000 Libanais et Palestiniens perdent la vie et 30 000 autres sont blesses.

Malgré les nombreuses protestations mondiales et les résolutions de l’ONU, les sionistes avaient accompli leur forfait dans l’impunité totale.

Il faut préciser quelques faits politiques. Les autorités libanaises sont entièrement soumises aux puissances impérialistes en particulier à l’impérialisme français, maître d’œuvre de la création du Liban après l’effondrement de l’Empire ottoman à la fin de la première guerre mondiale et le dépeçage de la région par cette puissance et son allié britannique. Le gouvernement libanais s’est trouvé sous la pression permanente de la France qui soutient sans réserve l’Etat sioniste et oblige les autorités libanaises à appliquer ses directives contre les Palestiniens. Une milice auxiliaire de l’armée est même créée au Liban-sud (ALS) pour se joindre aux opérations belliqueuses sionistes contre les Palestiniens ainsi que contre les Libanais solidaires de leur résistance.

L’armée sioniste opère un redéploiement qui lui permet de conserver au Liban-sud une « zone de sécurité » de 850 km carrés qu’elle contrôle totalement et conjointement avec l’armée-sud libanaise sans qu’aucun Etat occidental ne s’en indigne. Le 5 septembre 1987 un raid aérien dans le camp palestinien de Héloué à Saïda au Liban et de nombreuses incursions font des centaines de morts occultés. Israël contrôle le Liban sud depuis des décennies. Ce qui se passe aujourd’hui, est dans la continuité de l’agression sioniste qui dure depuis plus de 107 ans contre les Palestiniens.

Il ne faut pas oublier la Syrie contre laquelle Israël est en guerre depuis des décennies et dont elle a annexé le Golan depuis 1967 au mépris de toutes les résolutions de l’ONU qui lui enjoignent de l’évacuer. De nombreux Syriens vivent au Liban depuis la nuit des temps.

Les multiples conflits confessionnels ou ethniques hérités du découpage de l’Empire ottoman imposé par la Grande-Bretagne et la France au lendemain de la première guerre mondiale, sont fréquemment attisés par les Etats-Unis. Diviser les peuples de la région de façon à asseoir la domination de l’Etat sioniste, bras armé des USA, perpétuer l’oppression des Palestiniens, tel est leur but.

Ce qu’il se passe aujourd’hui dans la région depuis des décennies est un véritable désastre pour les Palestiniens et les Libanais embarqués sur le même bateau. L’impérialisme US intervient comme le maitre d’un jeu de massacre à Ghaza , au Liban et ailleurs. Contrairement aux apparences c’est bien une guerre impérialiste que suscitent ouvertement ou en sous-main les USA, puissance impérialiste la plus belliqueuse de la planète.

Dénonçons Netanyahu et sa bande de tueurs, apologistes d’un racisme anti-arabe primaire. Dénonçons ce sinistre personnage qui se pavane de télé en télé, fait des déclarations tonitruantes, toujours en liberté, en dépit du mandat d’arrêt de la CPI.

Dénonçons les journalistes et commentateurs des médias occidentaux répétant en permanence les mensonges nauséeux et éhontés des sionistes et passant sous silence l’accaparement de la Palestine depuis près de cent ans. Dénonçons les complices des nouveaux nazis qui n’ont pas un mot sur les dizaines de milliers de morts et l’occupation illégale de la Palestine.

Arrêtons le bras armé des assassins sionistes soutenus par les oligarques de l’apocalypse américains et leurs caniches européens.

Pour retrouver leur liberté, une seule solution s’impose aux peuples palestinien, libanais et syrien, c’est la lutte conjointe contre ce sinistre fléau, le capitalisme-impérialisme, l’ennemi de tous les peuples de la planète. C’est ensemble et avec le soutien actif de toutes les forces progressistes du monde qu’ils vaincront le bellicisme de l’Etat sioniste.

La paix dans le monde est à ce prix.

Liès Sahoura