Henri Alleg et Alger républicain : un journal au cœur du combat pour la dignité et la liberté ( 2ème partie)

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L’histoire d’Henri Alleg est indissociable de celle d’Alger républicain, un journal qui occupa une place singulière dans la vie politique, sociale et intellectuelle de l’Algérie coloniale. Plus qu’un simple quotidien d’information, il fut une tribune pour ceux que le système colonial voulait maintenir dans le silence : travailleurs, paysans, militants syndicaux, intellectuels progressistes, victimes des discriminations et de la répression. À une époque où la plupart des grands journaux reproduisaient le point de vue de l’administration coloniale ou des milieux européens privilégiés, Alger républicain fit entendre une voix différente, attentive aux réalités vécues par la majorité de la population algérienne.

Fondé en 1938 par des militants progressistes, le quotidien s’impose rapidement comme une référence originale dans le paysage médiatique. Ses rédacteurs refusent de limiter leur travail à la simple chronique des événements. Ils considèrent que le journalisme doit aussi révéler les injustices, dénoncer les abus, donner la parole à ceux qui en sont privés et contribuer à l’éveil des consciences. Cette conception de la presse, profondément ancrée dans les valeurs de justice sociale et de démocratie, attire naturellement Henri Alleg, qui rejoint la rédaction avec la conviction que la plume peut devenir un instrument de transformation de la société.

Pour Henri Alleg, écrire n’est jamais un exercice neutre. Informer ne consiste pas seulement à rapporter des faits, mais à comprendre les mécanismes qui produisent les inégalités et à mettre en lumière les réalités que le pouvoir cherche à dissimuler. À travers ses reportages, ses enquêtes et ses éditoriaux, il participe à faire d’Alger républicain un journal engagé dans la défense des droits démocratiques, de la justice sociale et de la dignité humaine. Son engagement politique et son activité journalistique ne font qu’un : tous deux poursuivent le même objectif, celui de combattre les injustices et de faire entendre la voix des plus modestes.

Dans l’Algérie coloniale, où l’information est largement contrôlée, cette démarche constitue déjà une forme de résistance. Les difficultés quotidiennes des Algériens, les discriminations, la pauvreté, les revendications ouvrières ou paysannes trouvent rarement leur place dans la presse dominante. Alger républicain choisit au contraire d’en faire le cœur de son travail. Ses colonnes rendent compte des inégalités sociales, des conditions de vie des quartiers populaires, des abus administratifs, des violences policières et des atteintes aux libertés publiques. Le journal refuse le discours officiel qui présente le système colonial comme une œuvre de progrès et montre, au contraire, les profondes fractures qu’il entretient.

Au-delà de la dénonciation, Alger républicain défend une vision de la société fondée sur l’égalité entre les peuples. Ses journalistes refusent l’idée que les hommes soient condamnés à vivre séparés selon leur origine, leur religion ou leur statut juridique. Henri Alleg et ses camarades sont convaincus qu’aucune fraternité véritable ne peut exister sans justice et sans reconnaissance des droits de tous. Cette aspiration à une Algérie plus égalitaire rassemble dans les locaux du journal des hommes et des femmes d’origines diverses, Algériens et Français, unis par la volonté de combattre le colonialisme et de promouvoir une société plus juste.

La rédaction devient ainsi un véritable lieu de rencontres, d’échanges et de débats. Journalistes, écrivains, intellectuels et militants s’y croisent quotidiennement. Des personnalités comme Kateb Yacine y apportent leur talent littéraire et leur regard sur la société algérienne. Pour cette génération, la plume n’est jamais séparée de l’engagement. Défendre la vérité face au mensonge colonial est déjà une manière de résister.

Les bureaux d’Alger républicain voient défiler de nombreux Algériens venus raconter les injustices qu’ils subissent. Ouvriers victimes d’exploitation, paysans privés de leurs terres, familles confrontées aux discriminations administratives ou citoyens ayant subi des violences policières trouvent auprès des journalistes une écoute que les institutions leur refusent souvent. Chaque témoignage devient une tentative de faire connaître une réalité que le pouvoir colonial préfère ignorer. Malgré les risques de censure, les menaces et les pressions, la rédaction poursuit ce travail avec la conviction que le silence serait une forme de renoncement.

Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications sociales et nationales prennent une ampleur nouvelle. Le refus du système colonial gagne progressivement toutes les couches de la société algérienne. Face à cette évolution, les autorités renforcent la surveillance de la presse indépendante. Les saisies, les poursuites judiciaires et les interdictions se multiplient. Alger républicain devient rapidement l’une des principales cibles de cette politique de répression.

En 1955, dans le contexte de la guerre de Libération nationale, le journal est interdit. Cette décision ne vise pas seulement un quotidien d’information ; elle cherche à faire taire une voix qui remet en cause les fondements mêmes de l’ordre colonial. Pour Henri Alleg et ses camarades, cette interdiction confirme que le pouvoir entend empêcher toute expression publique contestant sa légitimité. Pourtant, la disparition du journal ne met pas fin à leur engagement. Beaucoup poursuivent leur activité dans la clandestinité ou au sein d’autres réseaux d’information.

Lorsque la guerre s’intensifie, Henri Alleg devient lui-même une cible des autorités coloniales. Son engagement politique, son activité journalistique et son appartenance au mouvement communiste algérien le placent parmi les hommes les plus recherchés. Il continue néanmoins son travail, persuadé que le rôle d’un journaliste est précisément de témoigner lorsque les événements deviennent les plus dramatiques. À ses yeux, garder le silence face à l’injustice revient à l’accepter.

Avant même son arrestation, Henri Alleg avait recueilli les récits de nombreux militants ayant subi la torture pendant les interrogatoires. Publier ces témoignages était extrêmement difficile, tant la censure était sévère et les victimes exposées à de nouvelles représailles. En 1957, arrêté à son tour, il connaît personnellement les sévices qu’il avait dénoncés. Son expérience donnera naissance à La Question, ouvrage devenu l’un des témoignages les plus marquants sur l’usage de la torture durant la guerre d’Algérie. Ce livre prolonge en réalité le travail entrepris au sein d’Alger républicain : révéler ce que le pouvoir voulait cacher et rappeler qu’aucune raison d’État ne peut justifier la négation de la dignité humaine.

Au-delà de son témoignage personnel, La Question devient un document historique majeur. Il contribue à briser le silence entourant les pratiques de torture et ouvre un débat qui dépasse largement le cadre algérien. L’ouvrage rappelle que la défense des droits humains exige parfois le courage de témoigner contre les institutions elles-mêmes.

Après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Henri Alleg retrouve naturellement Alger républicain, auquel il avait consacré une part essentielle de sa vie. Le journal renaît dans un pays désormais souverain mais confronté à d’immenses défis : reconstruire une économie indépendante, réduire les profondes inégalités héritées de la colonisation, former de nouvelles institutions et répondre aux attentes d’une population qui avait payé un lourd tribut à la guerre.

L’équipe du journal entend poursuivre sa mission de vigilance. Pour ses rédacteurs, l’indépendance politique ne suffit pas à garantir la justice sociale. La presse doit continuer à accompagner les transformations du pays, à défendre les intérêts des travailleurs et à exercer un regard critique sur les décisions du pouvoir lorsque cela s’avère nécessaire. Cette conception indépendante du journalisme entraîne rapidement de nouvelles tensions avec les autorités.

Après le coup d’État du 19 juin 1965, Alger républicain est une nouvelle fois suspendu. Henri Alleg, comme d’autres militants communistes, est contraint de poursuivre son engagement dans des conditions plus difficiles. Cette nouvelle épreuve confirme que la liberté de la presse demeure un combat permanent, quel que soit le contexte politique.

Tout au long de son parcours, Henri Alleg restera fidèle à une même exigence : celle de ne jamais dissocier le journalisme de la recherche de la vérité. Son expérience au sein d’Alger républicain a façonné une conception exigeante de son métier, fondée sur la proximité avec les réalités sociales, l’écoute des plus modestes et le refus de toute complaisance envers les puissants. Pour lui, un journaliste ne peut se contenter d’observer l’histoire ; il lui appartient aussi de contribuer à éclairer les consciences en donnant la parole à ceux qui en sont privés.

L’histoire d’Henri Alleg et d’Alger républicain dépasse ainsi le destin d’un homme ou d’un journal. Elle illustre le rôle que peut jouer une presse indépendante lorsqu’elle choisit de défendre la dignité humaine plutôt que les intérêts du pouvoir. Durant les années les plus sombres de la colonisation comme après l’indépendance, Alger républicain a incarné une certaine idée du journalisme : une presse libre, attentive aux réalités sociales, fidèle aux valeurs de justice, d’égalité et de solidarité. C’est sans doute là le principal héritage laissé par Henri Alleg : la conviction qu’aucun journaliste ne doit renoncer à rechercher la vérité, même lorsque celle-ci dérange les puissants, car informer avec honnêteté demeure l’une des formes les plus durables du combat pour la liberté.

Collectif Alger républicain