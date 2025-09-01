Accueil > Hommages > Hommage a Zoheir BESSA par son camarade GEORGES PERLES membre du PADS

L’Algérie vient de perdre un de ses fils, un infatigable combattant de la liberté, de la démocratie et du socialisme.

Zoheir Bessa vient de décéder des suites d’une longue maladie à l’âge de 78 ans. Une perte incommensurable pour notre parti le PADS (parti algérien pour la démocratie et le socialisme). Parti des communistes algériens dont il fut l’un des membres fondateurs. Les militants s’inclinent humblement sur sa dépouille et ne l’oublieront jamais en jurant de continuer son combat. Zoheir était un homme simple et convivial.

Zoheir Bessa était un dirigeant communiste de très haut niveau, s’inspirant du marxisme léninisme. Il a écrit de nombreux textes théoriques et articles sur la situation du pays et sur le plan international (voir les articles sur le Lien PADS ou sur le site Alger-Républicain).

Il a participé à de nombreuses conférences internationales des partis communistes.

Zoheir a mené une lutte impitoyable contre les opportunistes de tous bords et des traitres au communisme. Il ne voulait aucun compromis avec ces derniers.

Directeur d’Alger-Républicain, un journal emblématique du pays et doyen de la presse algérienne. Il a préservé le journal contre toutes les tentatives d’accaparement pour en faire un journal aux ordres. Alger-Républicain est toujours ouvert en ligne et reçoit des articles qui sont publiés. Il est ouvert à tous.

Je présente mes sincères condoléances à sa compagne Fouzia et à ses filles ainsi qu’à ses camarades et ami(ies).

Notre camarade et ami, repose en paix, ta présence restera gravée dans nos mémoires.

Georges Perles membre du PADS 31 Aôut