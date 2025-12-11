Accueil > Hommages > Hommage au camarade GUERMACHE ABBAS

C’est avec une profonde tristesse et une immense émotion qu’Alger Républicain a appris, ce matin, le décès du camarade Abbas, emporté des suites d’une maladie. La nouvelle a bouleversé tous ceux qui l’ont connu, côtoyé ou simplement entendu parler de son engagement sans faille au service des travailleurs en général, et plus particulièrement de ceux du port.

Le camarade a été Secrétaire Général du syndicat de l’Entreprise Portuaire d’Alger (EPAL), et une figure syndicale importante représentant les travailleurs de l’EPAL.

Abbas était notamment connu pour ses interventions dans les médias concernant les revendications sociales et les conditions de travail au port d’Alger. Son rôle était central dans la gestion des relations sociales et des négociations au sein du port, souvent en opposition ou en dialogue constructif avec la direction de l’EPAL.

Reconnu pour sa détermination, il a consacré sa vie à défendre les droits des travailleurs, à protéger leur dignité et à améliorer leurs conditions de travail. Toujours présent sur le terrain, proche des travailleurs et attentif à leurs préoccupations, il a su incarner la voix authentique du monde du travail.

Militant infatigable pour le progrès social, Abbas s’est également battu contre l’exploitation de l’homme par l’homme. Il a consacré sa vie à la construction d’un monde plus juste, débarrassé de toute forme d’injustice et d’exploitation, où la solidarité et l’égalité prévalent.

Son humanité, sa sincérité, son courage et sa fidélité aux valeurs de solidarité resteront gravées dans la mémoire de tous ceux qui ont lutté à ses côtés.

Alger Républicain rend hommage à un homme droit, généreux et combatif, qui a consacré sa vie au service du collectif et à l’émancipation des travailleurs.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous les travailleurs du port.

Que le camarade Abbas repose en paix. Son combat continue à travers ceux qu’il a inspirés.

Equipe Alger Républicain