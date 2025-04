Accueil > National > INTERROGATIONS CONCERNANT L’AFFAIRE AMIR BOUKHORS (AMIR DZ)

Article repris de :

https://www.bernard-deschamps.net/2025/04/des-interrogations-concernant-l-affaire-amir-boukhors-amir-dz.html

L’enchaînement des faits qui ont conduit l’Algérie, le 14 avril 2025, à expulser 12 agents diplomatiques français, interroge (1).

Cette mesure exceptionnelle répondait à l’arrestation spectaculaire, le 8 avril, par des fonctionnaires dépendant du ministère français de l’Intérieur (2), d’un agent consulaire algérien, au mépris des usages diplomatiques règlementaires, accusé ainsi que deux autres personnes, d’avoir un an plus tôt, le 24 avril 2024, enlevé, séquestré pendant 27 heures puis relaché, un opposant algérien, Amir Boukhors (alias Amir DZ) réfugié en France depuis 2016.

Celui-ci avait donné sur France 2, dès le 12 avril, sa version de cet épisode rocambolesque, sur lequel certains (3) émettent des doutes. Or c’est sur son seul témoignage que les trois ressortissants algériens ont été arrêtés et mis en examen par la justice française.

Ces arrestations par les services français, un an après les faits qui leur sont reprochés, mais trois jours seulement après la visite le 5 avril du ministre Barrot à Alger et huit jours après la conversation téléphonique entre les présidents Tebboune et Macron qui semblaient avoir fait retomber la tension entre nos deux pays, étonne. Comme s’il s’agissait de la part de Retailleau et de ses services de contrer les initiatives d’apaisement du président Macron et du ministre Barrot.

L’étonnement grandit lorsque l’on se penche sur le parcours d’Amir Boukhors.

Celui-ci avait été mis en cause en septembre 2021 (4) lors de leur procès à Alger, par deux anciens terroristes de l’ex-FIS, Ahmed Mansouri et Ahcène Zerkane (alias Abou Dahdah) arrêtés en décembre 2020 à Jijel, haut lieu du terrorisme islamiste, comme appartenant au groupe Rachad constitué d’anciens chefs du Front islamique du Salut (FIS) responsable de quelque 200 000 morts pendant la « décennie noire » en Algérie. Ahcene Zerkane sera acquitté en appel le 27 novembre 2024 (5), mais pas Ahmed Mansouri.

Le groupe Rachad avait lui-même confirmé en mai 2022 (6) cette appartenance d’Amir Boukhors en l’accusant d’être un agent infiltré des services français.

Amir Boukhors avait été condamné à plusieurs reprises par les tribunaux algériens, pour escroqueries, menaces, diffamation, chantage, et en avril 2021, il avait fait l’objet auprès de la France, de demandes d’extradition pour « incitation des citoyens à prendre les armes contre l’autorité de l’Etat » et « éloge des actes terroristes ». La Cour d’Appel de Paris avait le 21 septembre 2022, refusé ces extraditions (7). Amir Boukhors bénéficie de l’asile politique en France. (8)

Bernard DESCHAMPS

18 avril 2024

1-TSA (Tout sur l’Algérie) 15 avril 2025 id, et El moudjahid 15 avril 2025.

2-Amir DZ, wikipedia.

3-Huffpost, Le Monde, 13 avril 2025.

4- Jeune Afrique, 23 septembre 2022 et Le Matin d’Algérie, 29 novembre 2024.

5-Le Matin d’Algérie, 29 novembre 2024.

6-Le jour d’Algérie, 12 mai 2022.

7-Jeune Afrique, 23 septembre 2022.

8-TSA, 15 avril 2025.