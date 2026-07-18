Incendie de l’Établissement de l’enfance assistée de Mohammadia : une tragédie humaine qui interpelle la responsabilité publique

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Selon le bilan provisoire communiqué par la Protection civile, 19 personnes ont également été blessées : 10 souffrant de brûlures à différents degrés, deux victimes de difficultés respiratoires et sept personnes en état de choc psychologique. Cinq personnes en situation de handicap ont été évacuées et mises en sécurité.

Devant un tel drame, l’émotion et la solidarité sont naturelles. Les équipes de secours, les agents de la Protection civile et tous ceux qui ont participé aux opérations doivent être salués pour leur engagement. Mais une société responsable ne peut s’arrêter au seul constat de la catastrophe. Elle doit rechercher les causes profondes et poser la question essentielle : ce drame aurait-il pu être évité ?

Les catastrophes ne doivent pas être considérées uniquement comme des événements imprévisibles. Elles révèlent souvent les faiblesses accumulées dans les systèmes de prévention, de contrôle et de protection.

Lorsqu’un établissement accueillant des enfants et des personnes fragiles est touché par une telle tragédie, la question des moyens disponibles, de l’entretien des infrastructures, des équipements de sécurité et des dispositifs d’alerte devient une question d’intérêt public majeur.

La sécurité des citoyens ne peut dépendre d’une gestion minimale des ressources. La prévention n’est pas une dépense secondaire : elle est une obligation collective.

Une société qui place la valeur humaine au centre de ses priorités doit garantir aux institutions sociales, sanitaires et éducatives les moyens nécessaires pour accomplir leur mission.

L’intervention rapide des secours a permis de sauver des vies et de limiter les conséquences du sinistre. Mais la réponse à une catastrophe ne peut pas se résumer à compter les victimes et à organiser l’aide après coup.

La véritable responsabilité publique commence avant le drame.

Elle exige des plans de prévention efficaces, des contrôles réguliers, des normes de sécurité strictement appliquées et des services publics disposant des moyens humains et matériels nécessaires.

La protection civile, la santé publique et les établissements sociaux ne peuvent être soumis à une logique où chaque dépense doit être justifiée par une rentabilité immédiate. La vie humaine n’est pas une marchandise et la sécurité du peuple n’est pas une variable budgétaire.

L’incendie de Mohammadia rappelle une réalité sociale profonde : les catastrophes touchent d’abord ceux qui disposent du moins de moyens pour se protéger.

Les enfants privés de soutien familial, les personnes en situation de handicap, les familles populaires et les travailleurs des secteurs publics chargés de les accompagner sont au cœur de cette tragédie.

La protection des plus faibles ne doit pas être réduite à un geste de compassion. Elle constitue un devoir social permanent.

Une société se mesure à la place qu’elle accorde aux plus vulnérables, non seulement dans les discours, mais dans les moyens réels qu’elle consacre à leur protection.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du sinistre. Elle devra établir les faits avec rigueur et identifier les éventuelles responsabilités.

Mais au-delà de l’enquête, une question politique et sociale demeure : quelles leçons seront tirées pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise ?

Les blessés ont droit à une prise en charge complète. La population a droit à des institutions capables de prévenir les drames plutôt que de seulement les gérer.

La mémoire des victimes impose une exigence : renforcer les services publics, garantir la sécurité dans les établissements accueillant les citoyens les plus fragiles et placer l’être humain au-dessus de toute considération économique.

Car une société véritablement au service du peuple ne se mesure pas seulement à sa capacité à intervenir après les catastrophes, mais à sa capacité à garantir en amont les conditions nécessaires pour protéger la vie humaine. La prévention, la sécurité et la protection sociale ne peuvent être abandonnées aux contraintes budgétaires ou aux logiques de gestion ; elles constituent des droits fondamentaux qui exigent des moyens publics suffisants et des choix politiques plaçant les besoins du peuple au-dessus de toute autre considération.

MEHDI RAH