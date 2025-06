Accueil > Actualité politique internationale > Israël déclare la guerre à l’Iran

L’Etat vampire sioniste, bras armé des puissances impérialistes se prend pour le nombril du monde. Il à lancé son armada contre l’Iran, c’est une véritable déclaration de guerre contre un peuple et une nation.

L’Etat sioniste est un pion de l’impérialisme américain et ce sont bien les dirigeants étasunien qui ont donné l’ordre de bombarder l’Iran sous prétexte de l’empêcher de se doter de l’arme nucléaire. Et c’est l’inverse qui se produit. Cette agression donne à l’Iran le feu vert pour pour se défendre et personne ne pourra l’en empêcher.

L’Iran est une puissance régionale dont il faut tenir compte. L’État sioniste joue avec le feu et ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de se lancer dans une guerre perdue d’avance parce que même avec son arme nucléaire l’État sioniste ne fait pas le poids : 84 millions d’habitants pout l’Iran et seulement 8 à 9 millions d’habitants pour Israël.

L’enjeu de ce conflit pour l’impérialisme américain et ses caniches occidentaux n’est pas la défense d’Israël. Les peuples qu’ils soient israélien ou palestinien ne sont pas leurs préoccupations premières, loin de là. L’objectif des dirigeants étasuniens c’est d’étendre leur hégémonie sur tout le Moyen-Orient et même sur la région et l’Iran est un État capitaliste qui a le même objectif, mais également d’autres puissances impérialistes entre autres la Russie et la Chine. D’autres ont eux aussi les mêmes visées.

Pourquoi tant de convoitises des puissances impérialistes pour le moyen-Orient ? Quand on on parle de cette région, c’est plusieurs pays, dont l’Égypte le plus grand, l’Iran, l’Iraq, l’Arabie Saoudite, la Syrie, le Qatar et plusieurs petits pays, tels Israël, la Jordanie, Oman, le Liban, le Yemen, les Émirat Arabes Unies et d’autres.

Collectivement tous ces pays possèdent des richesses naturelles plus ou moins importantes. Chaque pays cherche évidemment à préserver ses intérêts avant tout.

Ce qui rend la situation politique très compliquée et en plus des conflits éclatent pour un oui ou pour un non.

Le Moyen-Orient est une région géopolitique de la plus haute importance et c’est aussi le carrefour du monde. Il possède les plus grandes réserves d’hydrocarbures du monde (gaz et pétrole) et d’autres minerais très recherchés, en particulier le cuivre.

C’est bien avant tout un conflit entre puissances impérialistes qui risque de déclencher des guerre aux conséquences dévastatrices dans toute la région et de dégénérer en guerre mondiale.

L’État sioniste joue son va-tout. Il ne s’en sortira pas sans de lourdes conséquences, remettant en cause même sa survie.

LIÈS SAHOURA