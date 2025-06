Kanakye en guerre, les indépendantistes demandent des négociations sur la souveraineté de leur pays

Accueil > Actualité politique internationale > Kanakye en guerre, les indépendantistes demandent des négociations sur la (…)

Deuxième partie et fin

Ainsi, les autorités coloniales ont montré leur détermination. La situation est explosive, mais les Kanaks loin de baisser la garde restent plus que jamais mobilisés contre l’occupant. Suite à cette abominable tuerie, tout le peuple kanak est dans la rue et manifeste massivement contre les assassins. Mais comme toujours, les médias menteurs minimisent cet acte odieux et accusent les indépendantistes d’être responsables.

Les autorités coloniales profitant de cette situation chaotique, vont exercer de fortes pressions contre les leader kanaks et vont manoeuvrer pour obtenir des accords bidons.

C’est à partir de discutions plus que houleuses avec des dirigeants kanaks que finalement des accords entre les deux parties ont été conclus. Ce sont les fameux accords de Matignon qui prévoient une période de 10 ans pour la mise en place d’un processus référendaire. Les autorités coloniales se servent de ce laps de temps pour accentuer encore plus le recrutement d’émigrés venant d’ailleurs en leur accordant rapidement la nationalité française et le droit de vote. Par ce sale coup, les Caldoches vont devenir nettement majoritaires et le non à l’indépendance est sûr de gagner à tous les coups. C’est un piège grossier. Les leaders kanaks ont été roulés dans la farine.

Le premier référendum est sans surprise. Le « non » est donné gagnant. Idem pour le deuxième. Le troisième n’a pu avoir lieu, les indépendantistes n’étant plus d’accord.

Voilà en gros des éléments qu’il ne faut pas oublier. Non seulement les choses ne vont pas dans le sens de l’apaisement, mais au contraire, le ciel de la Kanakye s’assombrit dangereusement. Son avenir est plus qu’incertain. Les Kanaks sont plus que jamais déterminés à obtenir l’indépendance.

Les événements du 13 mai 2024 vont les confirmer. Tout a commencé à la suite d’un projet de révision constitutionnelle pris par les autorités coloniales, visant à mettre partiellement fin au gel du corps électoral habilité à voter aux élections provinciales et permettre aux citoyens français résidant en Nouvelle Calédonie depuis plus de 10 ans d’y voter aux élections provinciales. Une injustice caractérisée de plus envers les Kanaks.

C’est l’insurrection générale dans tout le pays. La situation est devenue incontrôlable, Nouméa la capitale et tout le pays s‘embrasent, les indépendantistes en colère bloquent les routes, occupent des villes et des mairies, brûlent des dizaines d’entreprises, affrontent les forces de l’ordre et manifestent massivement. L’économie du pays est au plus bas. De nombreuses entreprises mettent la clef sous la porte, des milliers de Caldoches quittent l’ile. Les forces de l’ordre, dépassées par les événements, perdent le contrôle de la situation et pour la première fois le pouvoir colonial est ébranlé et fait appel à des renforts et même à l’armée. La réaction des autorités est brutale, le bilan est lourd, 13 morts du coté des indépendantistes, 2 gendarmes tués, des milliers d’arrestations dont des leaders qui sont jetés dans des prisons en France loin des leurs.

Une page vient d’être tournée définitivement, la France, l’un des derniers bastions du colonialisme en a pris un coup, en Nouvelle Calédonie rien ne sera plus comme avant, les indépendantistes ont tenu bon face à la puissance coloniale, la lutte continue.

Est-ce-que les autorités françaises vont enfin reconnaître une réalité incontournable, le colonialisme c’est fini ? Les peuples n’en veulent plus. Le seul recours politique actuel, c’est la négociation avec les indépendantistes représentants légitimes du peuple kanak et de reconnaître la souveraineté totale de la Kanakye.

LIÈS SAHOURA