L’Europe impérialiste jette de l’huile sur le feu dans la guerre en Ukraine et laisse Israël exterminer les Palestiniens

Les dirigeants européens, des belliqueux notoires, des massacreurs de peuples, au service du grand capital monopoliste, ne veulent pas la paix en Ukraine. En soutenant la clique fasciste et néonazie issue du coup d’État de 2014 fomenté par l’administration étasunienne. Zelenski et sa clique sont responsables de la mise à feu et à sang du pays.

La Russie impérialiste issue de la contre-révolution de 1990, l’est tout autant

Les dirigeants occidentaux ont voulu lancer une pierre dans la politique du président américain pour répondre aux mesures douanières unilatérales de Trump. Peu importe que la tuerie continue. Le peuple ukrainien sert toujours de chair à canon dans cette guerre par procuration étasunienne. Tout comme le peuple russe pour le capital expansionniste des monopoles que se sont constitués par la confiscation du fruit du travail de la classe ouvrière et de la paysannerie soviétiques.

Est-ce que l’intervention des pays occidentaux a-t-elle pour objectif d’aider l’Ukraine ? Non et trois fois non. Ils défendent avant tout leurs égoïstes intérêts de grandes puissances capitalistes.

Pourquoi cet intérêt soudain pour l’Ukraine ? Alors que l’Ukraine, il faut le répéter, n’a jamais fait partie de l’Europe.

Il n’y aura pas de paix en Ukraine tant que Zelenski et sa clique putride néofasciste et néo nazie seront au pouvoir et que la Russie post-soviétique restera impérialiste.

Les dirigeants occidentaux acceptent sans rechigner et dans l’indifférence totale le deux poids deux mesures et c’est tellement honteux pour les dirigeants occidentaux qui autorisent cet ignominieux geste.

Le problème palestinien est ignoré.

Pendant ce temps là, dans l’indifférence honteuse des médias occidentaux, le peuple palestinien soumis à un blocus impitoyable de l’agresseur sioniste, meurt de faim et de soif. Pendant qu’on l’extermine on regarde ailleurs. Netanyahou, le monstre sioniste, l’assassin du peuple palestinien qui bafoue les droits internationaux humanitaires, est soutenu inconditionnellement par Donald Trump le président des États-Unis, comme il l’a été par Biden, sioniste déclaré et fier de l’être. Il agit dans l’impunité totale sans que cela ne gêne outre mesure les dirigeants occidentaux. On laisse faire. Non seulement les bombardements dans la bande de Ghaza continuent sans relâche, tuant aveuglément des dizaines de milliers de Palestiniens dont la plupart sont des femmes, des enfants et vieillards. Mais leurs bourreaux instaurent un blocus immonde de Ghaza, empêchent l’aide humanitaire de rentrer provoquant une famine généralisée. Les Palestiniens sont privés totalement de nourriture et d’eau potable et de médicaments. Et cela dure depuis plus de deux mois. Netanyahou, l’assassin des Palestiniens fait mourir tout un peuple de faim et de soif dans un contexte insoutenable où toutes les infrastructures de Ghaza, notamment les hôpitaux, les écoles sont détruites. La dernière usine de dessalement d’eau de mer ne fonctionne plus etc.

Ainsi le peuple palestinien est dans une situation apocalyptique, démentielle qui ne dérange pas les médias menteurs occidentaux.

Les Nations-Unies ont averti que la situation à Ghaza avait atteint son pire niveau depuis le début de l’agression sioniste. L’ONG Médecin Sans Frontière a décrit Ghaza comme un charnier pour des milliers de Ghazaouis mais aussi pour tous ceux qui tentent de leur venir en aide. Douze des plus grandes ONG d’aides internationales viennent de lancer conjointement un appel désespéré pour arrêter cette infernale boucherie contre les Palestiniens. Personne ne semble les entendre. Silence, on tue et on affame tout un peuple avec la complicité des dirigeants des puissances impérialistes, USA, UE.

Netanyahou l’assassin des Palestiniens a rompu la trêve à Ghaza instaurée avec la résistance palestinienne et depuis la reprise des bombardements il y a eu plus de 2000 Palestiniens tués. Depuis lors des milliers de civils palestiniens supplémentaires ont été assassinés. Et c’est encore pire pour les enfants palestiniens. Ce sont des milliers de morts et des centaines de mutilés à vie à Ghaza. Une photo circule un peu partout montrant un enfant palestinien de 9 ans ses deux bras arrachés par les bombes. Une photo qui a fait le tour du monde. Mais apparemment çà ne change pas les choses.

Ainsi, les sionistes peuvent continuer le massacre des Palestiniens sans retenue et dans l’impunité totale et bien sûr toujours dans le silence complice des médias européens et de toute la ploutocratie occidentale.

Le ministre de la Défense sioniste a même osé encore réaffirmer ces derniers jours qu’aucune aide humanitaire n’entrera à Ghaza, qu’une pression maximale était exercée pour évacuer les Palestiniens vers le sud et mettre en œuvre le plan de "migration volontaire" de Donald Trump pour les habitants de Ghaza. Déjà les sionistes se sont emparés de la moitié du territoire et ont placé sous ordre d’évacuation les deux-tiers des Palestiniens de Ghaza et transformé en zones interdites y compris la ville de Rafah.

Dans le même temps, la Cisjordanie est prise aussi dans les griffes de l’armée sioniste qui mène la plus grande offensive depuis des décennies, plus de 40 mille Palestiniens ont été déplacés de force du nord du territoire. Visiblement pour étendre encore plus de colonies illégales et en rajouter d’autres, ce qui mettrait fin définitivement à toutes possibilités de créer un État palestinien.

L’objectif de l’État sioniste est manifestement de créer les conditions pour mener à bien la plus grande opération d’épuration ethnique depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Et en plus ils osent réaffirmer que pas un seul grain de blé n’entrera à Ghaza.

C’est une violation flagrante du droit international humanitaire. C’est clair, l’intention de Netanyahou c’est d’exterminer totalement le peuple palestinien et d’occuper la totalité de la Palestine et proclamer le grand Israël.

Non, monsieur Netanyahou, malgré toute votre armada et le soutien des puissances impérialistes, vous n’arriverez jamais à vaincre la résistance du peuple palestinien et cela peut durer des années, le peuple palestinien libèrera tôt ou tard totalement son pays. Il faut méditer la résistance des Algériens. Elle a mis plus de 132 ans pour venir à bout de la colonisation française et obtenir l’indépendance totale du pays.

Pour comprendre le comportement machiavélique des dirigeant occidentaux et même étasuniens d’autant que ce n’est pas surprenant compte tenu de leur passé sanguinaire et des multiples agressions barbares dans le monde. Les peuples qu’ils ont colonisés n’ont pas oublié.

Les dirigeants européens et étasuniens d’aujourd’hui agissent dans la continuité de leurs prédécesseurs et appliquent la même politique meurtrière depuis des centaines d’années contre les peuples.

Il faut rappeler le passé nauséeux à tous ces défenseurs de cette Europe impérialiste et mercantile quelques faits historiques avérés : c’est bien l’Angleterre, la France, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne et la Hollande qui ont lancé l’immonde colonisation dans le monde entier et provoqué un chaos dévastateur et généralisé, des désastres, des souffrances, des humiliations, la désolation et la misère dans tous les pays colonisés.

Les peuples Sioux, Apaches, Cheyennes, Mapuches, Iroquois, incas, kanaks et aussi le peuple Indien, les peuples Africains et notre peuple ont payé le prix fort. Ce sont des millions de morts laissés sur le terrain. Et ce n’est pas tout, ce sont aussi les dirigeants occidentaux qui ont planifié et instauré pendant 4 à 5 siècles l’abominable traite des esclaves africains. Près de 30 millions d’Africains ont été extirpés de force de leur pays, les morts pendant la traversée de l’océan jetés à la mer, jusqu’au « Nouveau monde », terme inventé par la ploutocratie occidentale pour faire avaler des couleuvres à leur peuple.

Que ce soit la guerre en Ukraine ou la guerre en Palestine et même ailleurs, ce sont bien les dirigeants des puissances impérialistes qui sont responsables de ce chaos.

L’ADN du capitalisme c’est la guerre. Le seul recours pour les peuples qui veulent vraiment vivre en paix et dans la fraternité c’est de détruire ce système historiquement en crise profonde car basé sur l’exploitation de l’homme par l’homme et d’instaurer le socialisme.

LIÈS SAHOURA