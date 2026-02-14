Accueil > International > L’Impérialisme au XXI siècle : Guerre, Crise et le Monde à l’Épreuve

L’impérialisme du centre capitaliste mondial, dont l’administration américaine a exacerbé les traits sous la présidence de Trump, agit désormais à visage découvert. Avec une arrogance décomplexée, il s’affranchit des normes du « droit international » qui régissaient encore hier les relations entre nations et s’impose comme juge et bourreau dans les affaires du monde.

Ce n’est pas une simple crise conjoncturelle. C’est la crise structurelle du capitalisme qui se révèle dans toute sa brutalité. Un système fondé sur l’accumulation du profit, la compétition des puissances, et l’exploitation des peuples. Après des décennies où des concepts trompeurs comme « mondialisation heureuse », « démocratie universelle » ou « prospérité pour tous » ont noyé les esprits, le masque est tombé. Derrière ces phrasés lénifiants se cache l’impérialisme dans sa forme la plus agressive, générateur de tensions, de souffrances et de guerres.

Les illusions des idéologues révisionnistes se dissolvent. Ceux qui prédisaient un avenir radieux après la chute du mur de Berlin et de l’URSS ont ignoré la vraie nature du capitalisme mondialisé et ses contradictions profondes. En lieu et place d’un monde pacifié, on assiste à un retour des affrontements ouverts, où les grandes puissances capitalistes cherchent à protéger leurs zones d’influence au détriment des peuples.

Sur le terrain, la réalité est implacable.

• En Europe, la guerre impérialiste en Ukraine se prolonge, faisant de l’ancien continent un théâtre de confrontation directe entre blocs puissants.

• Au Moyen-Orient, le peuple palestinien subit un génocide à Ghaza et en Cisjordanie, tandis que l’agression contre le Sud-Liban et la Syrie s’inscrit dans une politique de domination.

• En Afrique, la tragédie oubliée du Soudan rappelle combien les populations paient le prix fort des rivalités géopolitiques.

Ce sombre panorama n’est pas une coïncidence. Il reflète l’essence même d’un système où la force prime l’équité, où l’impérialisme persiste, se transforme mais ne s’éteint jamais. Les précédents historiques : Yougoslavie, Irak, Afghanistan, Libye ne sont pas de lointains souvenirs, mais des étapes de cette même logique expansionniste.

Et plus récemment encore, l’agression contre le Venezuela « rappelant l’invasion du Panama en 1989 », les velléités d’annexion du Groenland, le décret criminel contre Cuba et les provocations continues contre l’Iran démontrent que l’impérialisme américain, bien qu’en déclin, cherche par tous les moyens à maintenir son hégémonie face à ses rivaux que sont les puissances capitalistes chinoise et russe.

Cette logique n’est pas que militaire : elle est sociale aussi. La course aux armements s’accélère, alimentée par des États suppôts de l’OTAN qui consacrent 2 % de leur PIB à l’appareil militaire, sacrifiant ainsi les besoins essentiels des travailleurs. Face à la montée des inégalités, la bourgeoisie favorise en sous-main la montée de l’extrême-droite et de mouvements néo-fascistes, pour détourner avec cynisme la colère populaire et bâillonner toute alternative progressiste, comme en témoignent l’interdiction des partis communistes en Pologne, en Ukraine ou dans les pays baltes.

Mais au-delà des guerres conventionnelles, le spectre le plus terrifiant plane aujourd’hui est celui d’une conflagration nucléaire. Quand des bombardements touchent des zones proches de centrales nucléaires et que les tensions entre grandes puissances s’intensifient, la question de l’irréparable cesse d’être théorique.

Alors, comment sortir de cette spirale ? La réponse ne peut être laissée aux sphères dirigeantes du capital global. La seule voie vers la paix véritable est la neutralisation du système qui fait de la guerre une conséquence inévitable de la logique du profit. Seule la fin de ce système, source première des inégalités, de l’exploitation et de l’agression, pourra mettre un terme définitif à la barbarie impérialiste.

Aujourd’hui plus que jamais, la lutte pour la justice sociale, la souveraineté des peuples et un ordre international fondé sur l’égalité et le respect mutuel doit être notre boussole. Car un autre monde est possible : un monde qui refuse la loi du plus fort et met les ressources de l’humanité au service du progrès social plutôt que de l’industrie de mort.

