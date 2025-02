Accueil > Actualité politique internationale > L’élection de Donald Trump n’est pas tombée du ciel

La bourgeoisie américaine aux abois croit avoir trouvé en Donald Trump l’homme de la situation pour relancer le capitalisme en crise et surtout engranger des profits sans retenue

L’élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, la plus grande puissance économique et militaire du monde n’est pas venue par hasard. Depuis quelques décennies les USA sont en déclin et ont perdu de leur superbe, le monde a changé. En face aujourd’hui, une autre puissance politique est née « le groupe des Brics » et pas des moindres, la Chine, la Russie, l’Inde, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Arabie saoudite et d’autres. De nombreux pays frappent à la porte pour y adhérer, notamment des pays africains.

Les Brics comptent plus de 4 milliards d’habitants sur la planète sans compter leurs sympathisants. Ils totalisent 46 129 du montant du PIB mondial. Ils sont devenus une valeur incontournable et une puissance économique aussi importante que le groupe occidental qui a fait la pluie et le beau temps pendant des centaines d’années dans le monde. L’hégémonisme occidental s’est effondré mais n’est pas mort et fait face à une concurrence économique aussi importante que leur propres valeurs. S’agissant des Brics, il faut préciser un fait significatif de la plus haute importance, ce sont tous des pays capitalistes dont les classes possédantes aspirent aussi à devenir impérialistes. Les Brics sont donc aussi une nouvelle puissance impérialiste, sans l’ombre d’un doute, en concurrence directe avec les puissances impérialistes occidentales. Avec les Brics le commerce international a pris une autre tournure en s’attaquant à l’hégémonisme du dollar américain d’où l’inquiétude et la panique des dirigeants des USA

Ce sont donc deux groupes impérialistes antagonistes qui s’affrontent pour l’instant en collaborant plus ou moins pacifiquement, mais jusqu’à quand ?

Il faut rappeler un fait incontournable et avéré que les Etats-Unis sont nés sur un immense continent totalement colonisé par des monstres venus d’Europe et d’ailleurs et d’un génocide inégalé de 150 à 170 millions d’autochtones exterminés sauvagement par des méthodes immondes et diaboliques. Des généraux américains, n’ayant pas pu les vaincre militairement, ont inventé la solution finale qui a consisté à continuer une guerre meurtrière en les faisant crever de faim et de froid et en plus en inoculant à tout ces peuples la maladie. Ce fut la 1ère guerre chimique inventée et mise en œuvre par l’homme.

Ce fut le meurtre abominable, sciemment organisé et froidement exécuté par les monstres venus d’Europe et d’ailleurs des peuples autochtones : Sioux, Cheyennes, Apaches, Comanches, Incas, Iroquois et d’autres peuplades. Mais en fait c’est toute l’Europe qui s’était jetée comme des vautours sur ce filon d’or inépuisable. Ce crime s’est fait dans le silence insoutenable de la ploutocratie occidentale, de leur médiocratie et a été glorifié par des historiens véreux à la solde des vainqueurs, des falsificateurs de l’histoire de ces peuples, des effaçeurs de crimes abjectes. Une bourgeoisie américaine est bien née de ce capharnaüm immonde.

Les USA sont devenus la plus grande puissance économique et militaire du monde grâce à la rapine et au vol.

Les monstres venus d’Europe se sont accaparés par la force d’un immense continent d’une richesse inestimable, de ces immenses plaines d’une fertilité que l’on ne trouve nulle part ailleurs, des ressources naturelles inépuisables, gaz, pétrole, mine d’or, etc. de l’eau douce à profusion, un véritable eldorado et de nombreux autres avantages. mais surtout c’est par la traite d’esclaves africains extirpés de force de leurs habitats et l’exploitation éhontée de plus de 35 millions d’esclaves indiens et africains gratuitement. La bourgeoisie américaine s’est goinfrée de milliards de dollars (1)

Ce sont bien ces monstres qui ont créé ce système prédateur, le capitalisme. On peut même affirmer que le capitalisme est né d’un bain de sang ignoble. aux Etats-Unis, nous avons donc affaire à une société de classes antagonistes où une lutte de classe intense et violente se déroule. Dans cette Amérique que l’on gratifie à tout bout de champ du titre de « la plus grande démocratie du monde ». Mais quand on connaît le système électoral étasunien où seules deux tendances politiques qui regroupent tous les gros milliardaires des Etats-Unis se disputent le pouvoir … Les travailleurs ? Connaît pas. Idem pour d’autres tendances politiques. Mais les admirateurs du capitalisme US n’en disent pas un mot. Au contraire c’est un véritable show médiatique vantant la démocratie étasunienne. Les discours des candidats sont diffusés à satiété sans se poser de questions.

Ainsi pour revenir à l’élection de Donald Trump, c’est l’homme sorti des entrailles de tous les dirigeants américains qui se sont succédé depuis la colonisation de tout un continent et de la nauséeuse naissance des Etats-Unis.

Donald Trump est le représentant de cette bourgeoisie sanguinaire et mercantile la plus réactionnaire et la plus violente. Son programme s’est inspiré des préceptes hitlériens avec son slogan « l’Amérique d’abord » qui fait écho à « la grande Allemagne » d’Hitler. D’ailleurs ses colistiers font le signe hitlérien à la télé pour bien faire comprendre qui ils sont. Il faut noter que ces deux dirigeants ont un comportement identique. pour Hitler on connaît la suite et la fin, mais pour Trump il faut attendre la suite.

Donald Trump veut devenir le maître du monde. Il veut redonner à l’Amérique sa puissance en déclin et perpétuer de gré ou de force une domination économique et militaire absolue sur toute la planète. En fait c’est la politique du capital par la remobilisation de tout l’arsenal du capitalisme, afin d’augmenter les profits sans limite et lancer les patrons américains à l’assaut des marchés mondiaux.

Dans ses nombreuses déclarations intempestives il clame qu’il veut coloniser le Canada, occuper le Groenland, reprendre le Canal de Panama et remplacer le nom du Golfe de Panama par celui de Golfe de l’Amérique. Et déjà il exerce des pressions énormes économiques, politiques et militaires sur tous les pays d’Amérique latine et sur l’Europe. Avec son acolyte Netanyahou en visite officielle à la Maison blanche, malgré le mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour crime contre l’Humanité, on s’était attendu au pire. Mais cela a dépassé tout ce que l’on pouvait imaginer : Donald Trump veut occuper et prendre tout simplement possession de Ghaza, virer plus de 2 millions de Palestiniens de leur terre et en faire la Côte d’Azur du Moyen-Orient. On s’attendait au pire, on a pas été déçu, Donald Trump se croit sur une autre planète, mais on n’efface pas un peuple qui lutte pour sa liberté à coup de bluff, la Palestine sera libérée de l’occupation sioniste par l’invincible résistance palestinienne.

Devons-nous nous inquiéter de ce Donald Trump, ou est-ce qu’il bluffe pour se faire valoir politiquement et imposer son programme ultra-réactionnaire et fasciste ? Mais dans son collimateur ce sont les Brics qui le hantent le plus. Il veut empêcher la dégringolade du dollar et sans le dollar les USA perdent toute leur puissance économique qui leur permet de faire supporter son endettement abyssal par les pays qui utilisent son dollar.

(1) un livre traitant de A à Z la nauséeuse naissance des Etats-Unis et ses méfaits sur le monde est en cours d’impression sous le titre : « Le livre noir de la ploutocratie occidentale »

Lies Sahoura