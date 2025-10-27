Accueil > International > LE FAISEUR DE PAIX À GAZA A PUBLIÉ LE PEUPLE PALESTINIEN

Il n’en a pas fallu davantage pour déclencher une déferlante médiatique indécente de la médiocratie occidentale sur les prétendues avancées vers une « paix » à Ghaza.

Tous les aboyeurs de tout bord, les prosionistes du coin et, malheureusement, de nombreux citoyens honnêtes qui ont cru au « miracle trumpiste », se sont retrouvés dans la rue pour manifester leur joie. Ils glorifiaient à outrance le président américain pour son prétendu courage et sa détermination. Des « Merci Trump », « Vive Trump » fusaient de partout dans le cortège. Des files de voitures klaxonnaient à tout rompre, des drapeaux sionistes flottaient au-dessus des toits, et l’on tambourinait sur les portières en criant à tue-tête : « Merci Trump pour la victoire d’Israël ! »

Honte à cette ploutocratie occidentale et à ses médias, qui ont diffusé sans retenue cette mascarade publicitaire autour de la « paix » à Ghaza proposée par Donald Trump. Un spectacle indigne et affligeant.

Un tollé général de félicitations s’est abattu sur Donald Trump : il a le vent en poupe, il savoure son succès, reçoit des louanges de partout, même de certains chefs d’État. Il s’apprête alors à intervenir devant des centaines de journalistes et de caméras du monde entier. Ce n’est qu’un « bla-bla-bla » de mensonges et de falsifications.

Dans une posture théâtrale, Donald Trump commence par des phrases alambiquées qui veulent tout dire et rien dire à la fois. Il se vante d’avoir obtenu la paix à Ghaza « grâce à Dieu ». Il invoque sans cesse le nom de Dieu pour donner à son discours une apparente authenticité. Voici une phrase qui en dit long :

« Les prières de millions de personnes ont enfin été exaucées. Selon moi, c’était vraiment inimaginable. »

Il s’apitoie sur les morts, alors que ce sont bien ses bombes et ses canons qui ont massacré les Palestiniens. Peu importe, pourvu qu’il s’enrichisse encore davantage.

Ce qu’il veut faire croire, c’est qu’il a réalisé un coup de maître. En réalité, tout ce brouhaha médiatique est savamment orchestré pour brouiller la vérité et faire avaler de grosses couleuvres à l’opinion publique.

Ce que propose Donald Trump, ce n’est pas la paix. Par ce stratagème, il a simplement obtenu la libération de quelques otages et un cessez-le-feu temporaire. Cela n’aurait pas été possible sans la complicité de certains pays arabes notamment l’Égypte, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Maroc et la Jordanie qui ont exercé d’énormes pressions sur la résistance palestinienne afin qu’elle accepte ce plan de « paix » trumpiste. Ces pays ont trahi la cause palestinienne, n’ont pas levé le petit doigt pour arrêter le génocide à Ghaza et se sont totalement inféodés à la puissance américaine, favorisant sa politique agressive au Moyen-Orient en échange de quelques dollars de plus.

Les bourgeoisies arabes ont ainsi montré leur vrai visage : celui de la corruption, de la compromission totale avec l’impérialisme yankee et de la lâcheté envers leurs peuples.

Ce plan de « paix » bidon de Trump n’a d’ailleurs pas été respecté par l’État sioniste malgré sa signature. Les bombardements n’ont jamais cessé, et cela continue. Depuis le prétendu cessez-le-feu, près de 150 Palestiniens ont encore été tués, et le blocus inhumain fait toujours autant de victimes. Cela ne dérange nullement Donald Trump, le soi-disant « faiseur de la pax americana ».

Les objectifs de Trump sont clairs : désarmer la résistance palestinienne pour permettre à l’État sioniste d’occuper totalement l’enclave et de proclamer le « Grand Israël ». Chasser les Palestiniens, transformer Ghaza en une riviera de luxe, construire des hôtels haut de gamme pour le tourisme et relancer une reconstruction profitable à ses multinationales.

Ce « faiseur de paix », après avoir fait de Ghaza un champ de ruines sous les bombes qu’il a lui-même vendues à Israël, veut désormais engranger des milliards avec les entreprises de construction. Les Palestiniens comptent bien peu dans la balance.

Non, monsieur Trump, les faits sont têtus. On n’efface pas les revendications légitimes du peuple palestinien à coups de bombes ni de phrases trompeuses. Votre « plan de paix » à Ghaza n’a jamais été qu’une façade : vous avez instauré une pax americana, non la paix, mais le règne du profit maximal pour vos multinationales. Vous êtes de la même trempe que vos prédécesseurs : un président impérialiste et sanguinaire. Ce sont bien vos avions, vos bombes et vos canons qui ont fait de Ghaza un champ de ruines et tué plus de 80 000 Palestiniens, dont 70 % de femmes et d’enfants. Des centaines d’enfants souffrent de malnutrition et meurent de faim à cause du blocus inhumain imposé par l’État sioniste blocus dont vous êtes directement complice.

Et ce n’est pas tout : le blocus de Cuba, qui dure depuis plus de 65 ans, continue sous votre autorité. La guerre en Ukraine, déclenchée par vos prédécesseurs lors du coup d’État de 2014, a mis la clique Zelensky au pouvoir. Vos navires de guerre au large des côtes vénézuéliennes, véritable provocation destinée à déstabiliser le pays et à renverser Nicolás Maduro.

Vous êtes bien dans la continuité de vos prédécesseurs : vous pratiquez la même politique impérialiste.

Et pourtant, la paix est à portée de main. La solution existe : il suffit d’exiger de l’État sioniste qu’il se conforme à la résolution 181 de l’ONU, approuvée par l’Assemblée générale en 1947, et que l’État palestinien s’installe enfin dans son pays, la Palestine.

Pendant ce temps, la guerre du peuple palestinien continue et continuera jusqu’à la libération totale de la Palestine.

Le peuple palestinien vit, depuis 107 ans, sous le joug d’une colonisation qui s’impose par la force et la terreur.

GLOIRE AUX MARTYRS PALESTINIENS

Liès Sahoura