LES DIRIGEANTS IMPÉRIALISTES OCCIDENTAUX ENTRAÎNENT LEUR PEUPLE VERS L’ABÎME SANS LES CONSULTER.

Accueil > International > LES DIRIGEANTS IMPÉRIALISTES OCCIDENTAUX ENTRAÎNENT LEUR PEUPLE VERS L’ABÎME (…)

Les dirigeants impérialistes occidentaux, des va-en-guerre insatiables, continuent de jeter de l’huile sur le feu dans le conflit en Ukraine. Les 26 dirigeants de l’Union européenne se sont réunis en compagnie de la marionnette occidentale Zelensky, véritable Netanyahou de l’Ukraine et ont entériné à l’unanimité l’envoi de milliers de soldats, une armada impérialiste présentée hypocritement comme une force de “maintien de la paix” en cas de cessez-le-feu. Mais ce cessez-le-feu n’est qu’un mirage : nous sommes encore très loin d’un véritable accord avec la Russie.

Tant que la clique Zelensky restera au pouvoir, aucun cessez-le-feu n’est possible. La paix en Ukraine est une illusion : on est encore bien loin de la coupe aux lèvres.

Mais une question s’impose : contre qui est réellement dirigé tout ce tapage médiatique orchestré par les médias occidentaux ? La Russie impérialiste a déjà dénoncé cette décision inopportune et avertit clairement que toute présence militaire étrangère en Ukraine sera considérée comme une cible ennemie

L’impérialisme Russe n’acceptera jamais la présence de troupes étrangères en Ukraine. Les Occidentaux vont-ils passer outre ? Ce serait un acte hostile contre la Russie aux conséquences imprévisibles.

Cet acte précipité des dirigeants occidentaux n’a rien d’un signe de paix. Loin de là : l’Europe refuse d’être mise à l’écart de la question ukrainienne et revendique sa part du butin. Cette décision ne fera qu’accentuer les contradictions entre puissances impérialistes. La guerre en Ukraine apparaît pour ce qu’elle est réellement : une guerre impérialiste.

D’une part, les États-Unis et l’Europe veulent transformer l’Ukraine en une véritable tête de pont stratégique et militaire contre la Russie : le dernier maillon de l’encerclement total du pays par les troupes de l’OTAN. De l’autre côté, la Russie impérialiste doit affronter les troupes agressives de l’OTAN déployées tout au long de sa frontière. Elle n’acceptera pas de voir l’Ukraine tomber dans l’escarcelle des États-Unis ou de l’Europe.

L’Ukraine est un pays très riche : elle fut jadis le grenier à blé de l’URSS et dispose aujourd’hui d’importantes mines de terres rares. Les groupes monopolistes américains y ont investi massivement dans de nombreux secteurs économiques, cherchant ainsi à compenser les milliards de dollars d’“aides” déjà déversés dans ce pays. Les Occidentaux suivront la même logique : la clique Zelensky a bradé le pays, le couteau sous la gorge. L’Ukraine n’appartient déjà plus aux Ukrainiens, réduits au rôle de simple chair à canon. Belle leçon d’“indépendance nationale”...

L’impérialisme russe cherche à reconquérir une partie du territoire perdu après la victoire de la contre-révolution qui a entraîné la fin de l’URSS. Rappelons que, dans la longue histoire de l’empire tsariste puis de l’Union soviétique, l’Ukraine a toujours constitué une composante essentielle de la Russie.

À quoi faut-il s’attendre ? La guerre va se poursuivre : les puissances impérialistes vont s’affronter violemment, chacune cherchant à s’emparer de la plus grosse part du gâteau.

Ce sont les peuples russe et ukrainien qui vont continuer à subir les souffrances les plus terribles. Seul un combat acharné contre le capitalisme et l’impérialisme pourra ouvrir la voie à une véritable paix, une paix des peuples et non des puissances.

Le peuple russe et le peuple ukrainien doivent s’unir pour combattre l’impérialisme, défendre la souveraineté populaire et construire une alternative fondée sur la justice sociale, l’autodétermination et la solidarité internationale.

A.K