La Fédération Syndicale Mondiale appelle à une semaine mondiale de solidarité avec le peuple héroïque de Palestine

Le génocide en cours des Palestiniens à Gaza et le nettoyage ethnique continu perpétré par l’État sioniste meurtrier d’Israël, l’utilisation de la faim comme arme de guerre, l’expansion de ses activités terroristes en Cisjordanie par des meurtres, des arrestations et des déplacements de Palestiniens de leur terre historique, sont des actes qui suscitent l’aversion de l’opinion publique mondiale et qui sont en contradiction flagrante avec toute notion d’humanité et de respect de la vie humaine.

Néanmoins, l’agression meurtrière d’Israël non seulement continue sans relâche, mais elle s’intensifie, provoquant les sentiments de l’opinion publique mondiale, qui observe avec indignation la brutalité et le cynisme avec lesquels l’État israélien sioniste et meurtrier agit.

La décision du gouvernement israélien d’intensifier les opérations militaires visant à occuper complètement toute la bande de Gaza constitue un crime de plus à ajouter à la longue liste de crimes contre l’humanité et de violations du droit international commis depuis des décennies contre le peuple palestinien.

Au cours des deux dernières années, plus de 65 000 Palestiniens ont été tués et plus de 150 000 ont été blessés, la grande majorité étant des civils, des enfants, des femmes, des médecins et des personnels de santé, des journalistes et des travailleurs humanitaires, y compris du personnel de l’ONU.

Malgré la protestation et le rejet catégorique du peuple palestinien et de tous les gouvernements arabes, le plan de Trump visant à déraciner de force la population de Gaza afin de construire une « Riviera du Moyen-Orient » sur les maisons et les corps des Palestiniens revient de façon provocatrice sur la table.

Il est clair que le cynisme et la provocation de l’État israélien sont maintenus et alimentés par la tolérance et le soutien inconditionnel des États-Unis et de leurs alliés de l’UE et de l’OTAN, qui, malgré les tentatives récentes de certains d’entre eux de prendre leurs distances avec le comportement inhumain et meurtrier d’Israël, ne peuvent être pardonnés pour avoir constamment soutenu l’agression et l’expansionnisme de l’État israélien par tous les moyens possibles.

Tenant compte du fait que la concentration des troupes israéliennes en vue de la nouvelle offensive pour occuper Gaza a commencé et qu’un nouveau bain de sang d’innocents est essentiellement annoncé, la Fédération Syndicale Mondiale, sur la base des principes de solidarité et d’internationalisme, a décidé de déclarer une semaine mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, du 15 au 22 septembre 2025.

La classe ouvrière ne restera pas silencieuse face aux atrocités commises par l’État israélien



Notre message est limpide : le peuple héroïque de Palestine n’est pas seul dans sa lutte.

Les affiliés et amis de la FSM continueront à se battre en première ligne pour renforcer et développer la solidarité avec le peuple héroïque de Palestine par des manifestations et mobilisations, en bloquant les livraisons d’armes à Israël, en participant aux actions de boycott, en prenant part aux mobilisations d’aide humanitaire, et en occupant les places et les rues par des démonstrations. Nous sommes fiers que les drapeaux de la Palestine flottent aux côtés de ceux de la FSM depuis le tout début.

Notre lutte ne prendra pas fin tant que le peuple palestinien ne sera pas libre et ne vivra pas en paix. C’est pourquoi nous appelons tous les affiliés et amis de la FSM, les travailleurs du monde entier, à intensifier leur solidarité cette semaine avec des manifestations, rassemblements et événements, et à descendre dans les rues et sur les places du monde entier, en envoyant un message clair et puissant de solidarité et de soutien au peuple héroïque de Palestine, exigeant :

La fin immédiate de l’action militaire d’Israël à Gaza, et le retour de l’armée israélienne à ses bases.

La fin des attaques et des actes terroristes de l’armée israélienne et des colons en Cisjordanie.

L’arrêt du blocus meurtrier de Gaza et la promotion d’une aide humanitaire sans entrave sous la responsabilité des organisations internationales.

Marchons tous ensemble encore une fois, à travers le monde entier, à ce moment critique pour le peuple palestinien, sous le slogan :

NON AU GÉNOCIDE ET AU NETTOYAGE ETHNIQUE

LIBERTÉ POUR LA PALESTINE