La Syrie en tant que pays souverain n’existe plus, les puissances impérialistes l’ont ravagée

Le renversement du régime de Bachir El Assad par les forces de l’obscurantisme a plongé le pays dans une dangereuse dégringolade et dans un désordre abyssal impossible à solutionner pour l’instant. Sous l’ancien régime les groupes ethniques qui composaient la Syrie étaient plus ou moins stabilisés et faisant partie intégrante de la Syrie en tant que pays souverain. Ce n’est plus le cas après la prise du pouvoir par un groupe intégriste. Les Kurdes, les Druzes, les alaouites, les sunnites se son retranchés sur eux-mêmes et chacun pour soi.

Un pouvoir illégitime a été mis en place avec l’aide de la Turquie, de Daech, des USA et des monarchies théocratiques du Golfe et de l’Union européenne.

S’il fallait prouver encore une fois une vérité avérée que c’est bien les puissances impérialistes qui manipulent, utilisent et aident financièrement les groupes intégristes-terroristes qu’ils utilisent suivant leurs intérêts l’exemple syrien en est la démonstration. On peut constater que pour les dirigeants des puissances impérialistes, il y a les bons et les mauvais terroristes. Par exemple, El Qaïda une organisation terroriste notoire a été utilisée pour détruire le régime communiste en Afghanistan et assassiner non seulement ses dirigeants communistes mais tous les courants démocratiques et progressistes aspirant à vivres libres dans un Etat non religieux . Elle a été aussi utilisée pendant la guerre d’Irak.

Désormais le pouvoir mis en place avec la bienveillance des dirigeants impérialistes est dirigé par un terroriste notoire assassin de femmes et d’enfants.

Examinons son pédigrée : Ahmad Al Chareh, c’est son nom de famille, est de père né dans le Golan syrien, chassé par les sionistes qui ont d’ailleurs annexé ce territoire.

Il s’engage aux côté d’Al Qaïda en 2003 en Irak, et change de nom, rentre dans la clandestinité et rejoint la mouvance djihadiste et se fait appelé Abou Mohammed Al-Joulani. Son nom de guerre Il le gardera au fil de ses changements de groupes islamistes, passant d’Al-Qaïda à l’organisation État Islamique, puis au Front Al-Nosra et au Front Fath Al-Cham, avant de fonder son propre mouvement Hayat Tahir Al-Sham (HTS), en 2017.

Le groupe rebelle intégriste-terroriste affilié à Al Qaïda, c’est cette nouvelle organisation qui est à l’origine de l’offensive rebelle qui a conduit à la chute de Bachar al-Assad en douze jours.

Le 5 décembre 2024, alors qu’un gouvernement de transition est nommé par le HTS (Hayet Tahir Al-Cham) en Syrie, Abou Mohammed al-Joulani abandonne son identité clandestine jihadiste : il signe un message sur Telegram "commandant Ahmed al-Chareh". Il reprend son nom de famille.

En mai 2017, le département d’Etat américain avait promis une récompense pouvant aller « jusqu’à 10 millions de dollars » pour toute information permettant la localisation du chef d’Hayat Tahrir al-Cham. Sans commentaires

Ahmad Al-Chareh, un terroriste notoire, voilà l’homme qui a pris le pouvoir en Syrie. Il a changé de « look » et rasé sa barbe et il est devenu du jour au lendemain un « démocrate » avec la bienveillance des puissance impérialistes. Il est même reçu officiellement toute honte bue en Occident. La souveraineté du peuple syrien est bafouée sans retenue. Le pays est à feu et à sang, des centaines de morts, le pays est totalement dévasté.

La Syrie est en état de décomposition conformément au plan du « grand Moyen Orient » fomenté par les États-Unis.

À la suite de ce coup de force, la Syrie est occupée par la Turquie qui avait des visées territoriales sur ce pays. Elle occupait déjà une partie du territoire syrien dans le Nord Ouest. La poche d’Idlib a été protégée et couvée à la fois par la Turquie et politiquement par les pays occidentaux qui criaient au « drame humanitaire » en cas d’attaques conjointes de l’armée syrienne et des forces aéro-spatiales russes. Elle a poursuivi son extension jusqu’à la 2ème ville du pays Alep.

Israël qui a occupé et annexé la région du Golan a rajouté à son territoire jusqu’à la région de la communauté druze et les Américains appelés par les Kurdes pour les défendre, occupent une région très riche en hydrocarbures qu’ils exploitent à leur, pillent les richesses de la Syrie sans que ça gène outre mesure les dirigeants des médias occidentaux.

Ainsi l’avenir de la Syrie en tant que pays souverain est plus que compromis.

La situation politique du pays est complètement déstabilisée. Les partis politiques se déchirent, l’unité du pays n’existe plus. Le peuple syrien est désemparé, va-t-il trouver les ressources politiques indispensables pour redresser le pays ?

Le peuple syrien a un seul recours pour sortir le pays du marasme où il se trouve, c’est d’unir toutes les forces vives du pays, combattre sans relâche les ingérences grossières des puissances impérialistes, détruire la mouvance intégriste-terroriste et constituer une force politique indépendante, un gouvernement issu des masses laborieuses, prendre possession des moyens de production et créer un climat social apaisé, de justice et de fraternité, en un mot instaurer le socialisme.

La Syrie doit retrouver impérativement son statut de pays libre et indépendant de toutes ingérences d’où qu’elles viennent.

Le pays, le peuple syrien doivent pouvoir compter sur la solidarité de toutes les forces anti-impérialistes du monde

Seul le socialisme peut libérer les peuples sous les miasmes putrides de la colonisation et des puissances impérialistes.

LIÈS SAHOURA