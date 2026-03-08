La femme travailleuse en Algérie : exploitation, précarité et nécessité de la lutte

Accueil > Luttes sociales en Algérie > La femme travailleuse en Algérie : exploitation, précarité et nécessité de (…)

La condition de la femme travailleuse en Algérie révèle avec une particulière netteté les contradictions d’un système social marqué à la fois par l’exploitation du travail et par des rapports patriarcaux persistants. Salaires précaires, double journée de travail, vulnérabilité sociale et nouvelles formes d’exploitation pèsent lourdement sur des milliers de femmes. Mais l’histoire du mouvement ouvrier rappelle aussi une vérité essentielle : lorsque les femmes du peuple prennent conscience de leur condition et entrent dans la lutte collective, elles deviennent une force décisive pour la justice sociale et l’émancipation.

En Algérie, la situation de la femme travailleuse révèle avec force les contradictions profondes d’un système social dominé par l’exploitation du travail et par des rapports de pouvoir encore marqués par le patriarcat. Dans les usines, les ateliers, les commerces, les restaurants, les services ou les administrations, des milliers de femmes participent chaque jour à la création des richesses du pays. Pourtant, celles qui contribuent à faire fonctionner l’économie comptent parmi les premières victimes de la précarité, de l’injustice sociale et des inégalités persistantes.

Dans de nombreux secteurs, les travailleuses subissent des salaires dérisoires, des horaires extensifs et des conditions de travail éprouvantes. Dans le secteur privé notamment, beaucoup de jeunes femmes sont embauchées sans contrats stables ou dans des formes d’emploi précaires qui les privent de droits élémentaires : sécurité sociale, protection contre le licenciement, stabilité professionnelle. Cette précarité n’est pas le fruit du hasard. Elle constitue l’un des mécanismes par lesquels les rapports d’exploitation se maintiennent et se renforcent.

À cette exploitation économique s’ajoute une domination sociale profondément enracinée. Les hiérarchies patronales et administratives, souvent imprégnées de mentalités patriarcales, maintiennent les femmes dans des positions subalternes et ouvrent la voie à diverses formes d’abus : pressions, humiliations, discriminations et parfois harcèlement. Ainsi, l’oppression de classe et l’oppression patriarcale se combinent pour maintenir les travailleuses dans une situation de dépendance et de vulnérabilité.

Mais la journée de travail de la femme ne s’achève pas à la sortie de l’entreprise. De retour au foyer, elle assume encore l’essentiel des tâches domestiques et de la charge familiale : entretien du ménage, éducation des enfants, soutien aux proches. Ce travail domestique invisible et non rémunéré constitue pourtant l’un des piliers du fonctionnement de la société, car il assure la reproduction quotidienne de la force de travail. Ainsi, la femme travailleuse porte bien souvent sur ses épaules une double journée de travail, reflet brutal des inégalités sociales qui persistent.

À ces difficultés s’ajoutent les réalités de la vie quotidienne : transports saturés, déplacements longs et pénibles, insécurité dans certains espaces publics. Autant d’obstacles qui pèsent lourdement sur la vie des travailleuses et témoignent des limites d’un système qui profite de leur travail sans leur garantir les conditions de dignité auxquelles elles ont droit.

Dans ce contexte de précarité grandissante, de nouveau phénomène inquiétants apparaissent également. On voit de plus en plus de femmes plongées dans des situations d’extrême vulnérabilité sociale. Certaines deviennent la proie de réseaux criminels qui exploitent leur détresse économique et sociale, profitant de l’absence de protection et des inégalités pour les entraîner dans des formes d’exploitation particulièrement brutales. Dans les rues de certaines grandes villes, il n’est plus rare de croiser des femmes accompagnées de leurs enfants, contraintes de mendier pour survivre. Ces situations ne sont pas des faits isolés : elles sont l’expression la plus visible des fractures sociales produites par un système qui abandonne les plus faibles.

Mais l’histoire du mouvement ouvrier enseigne une vérité fondamentale : les femmes du peuple ne sont pas condamnées à subir éternellement l’exploitation. Lorsqu’elles prennent conscience de leur condition et rejoignent le combat collectif des travailleurs, elles deviennent une force capable d’ébranler l’ordre établi.

La littérature engagée en offre une illustration saisissante dans le roman La Mère de Maxime Gorki. Dans cette œuvre majeure, une mère issue d’un milieu populaire découvre progressivement, à travers l’engagement militant de son fils et de ses camarades ouvriers, la réalité de l’oppression sociale. D’abord silencieuse et hésitante, elle se transforme peu à peu en militante courageuse, portant les idées de justice et de solidarité au cœur du peuple. Cette figure symbolise la prise de conscience des masses populaires et la capacité des femmes à rejoindre la lutte pour l’émancipation.

L’expérience historique l’a montré dans de nombreux pays : lorsque les femmes travailleuses entrent en mouvement, la lutte sociale change de dimension. Leur participation aux combats pour la dignité du travail, pour l’égalité et pour la justice sociale constitue une force décisive dans toute transformation progressiste de la société.

Car l’émancipation des femmes ne saurait être séparée de celle de l’ensemble des travailleurs. Seule l’unité du monde du travail, organisée dans les syndicats de classe et dans la lutte collective contre toutes les formes d’exploitation, peut ouvrir la voie à une société débarrassée de l’injustice sociale, fondée sur la dignité du travail, l’égalité réelle et la solidarité entre les peuples.

TAOUES PECH