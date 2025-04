La situation en Turquie à travers les déclarations du Parti communiste après l’arrestation arbitraire du maire d’Istanbul

Accueil > International > La situation en Turquie à travers les déclarations du Parti communiste après (…)

La situation en Turquie à travers les déclarations Parti communiste

après l’arrestation arbitraire du maire d’Istanbul

Lettre du TKP aux 35 capitalistes turcs classés parmi les milliardaires mondiaux

Le TKP a publié une déclaration le 11 avril et lancé une lutte politique contre les monopoles, notamment TÜS ?AD, la plus grande organisation de capital en Turquie. Cette lettre a été adressée aux 35 capitalistes turcs récemment classés par Forbes parmi les milliardaires mondiaux.

14 avril 2025

Vos noms figurent dans une récente liste publiée par un magazine financier international. L’édition turque la titrait : « Milliardaires turcs », précisant que « la fortune totale des 35 Turcs figurant sur la liste des milliardaires s’élève à 79,5 milliards de dollars. C’est un record. »

Certains d’entre vous sont membres d’une même famille ; d’autres sont associés en affaires. À y regarder de plus près, cette immense richesse est concentrée dans seulement 23 holdings, partenariats ou familles. Dans un pays de 86 millions d’habitants, une trentaine de personnes issues de 14 familles fortunées figurent désormais parmi les milliardaires les plus riches du monde.

Nous ne vous écrivons pas pour vous féliciter, ni pour exiger quoi que ce soit. Nous vous écrivons pour vous confronter à des faits que vous ne pouvez plus dissimuler et pour vous rappeler quelques réalités.

Le revenu national brut de la Turquie a atteint environ 1 322 milliards de dollars en 2024, un chiffre considérable. Divisé par la population, cela donne un revenu par habitant d’environ 15 000 dollars. Le gouvernement se vante : « La Turquie est désormais un pays à revenu élevé selon les normes de la Banque mondiale. »

Il existe bel et bien un revenu élevé, mais la classe ouvrière en est peu consciente. Alors que des millions de personnes luttent contre la pauvreté, votre petit groupe de riches entrepreneurs possède une richesse supérieure au revenu annuel combiné de 40 millions de personnes en Turquie. Et ce chiffre n’inclut même pas les sommes non déclarées que vous avez cachées sur des comptes offshore.

Vous avez un membre du gouvernement que vous appréciez : le ministre du Trésor et des Finances de l’AKP, Mehmet ?im ?ek. Pendant près de deux ans, il a supervisé un programme d’austérité qui a durement touché les travailleurs. La population s’est appauvrie. Le salaire minimum est tombé sous le seuil de pauvreté trois mois seulement après sa fixation. Les pensions des retraités sont à peine considérées comme des aides sociales. Et chaque année, des milliers de travailleurs sont tués dans des homicides au travail, tandis que vous accumulez toujours plus de richesses.

Comment se fait-il que votre fortune s’accroisse, alors même que les travailleurs s’appauvrissent, meurent et que des millions de personnes sont confrontées à un avenir incertain ? Certes, l’économie turque est en croissance, mais les fruits de cette croissance sont partagés entre une poignée d’élites. Vos entreprises continuent d’afficher des bénéfices records. Les incitations gouvernementales vous sont versées sans interruption. Les exonérations fiscales et les privilèges accordés à vos entreprises ne semblent pas près de s’arrêter.

Il s’agit d’une inégalité d’une ampleur stupéfiante. C’est l’injustice fondamentale. Ce qui crée cette inégalité et cette injustice, c’est l’exploitation qui règne en Turquie à cause de vous. Vous avez instauré un système où les gens exploitent les autres, et une poignée de familles comme la vôtre se sont accaparées des ressources du pays par divers moyens – et maintenant vous en profitez. Pour le dire plus clairement : les milliards de dollars de richesse largement médiatisés dans la presse représentent des richesses créées par la sueur et le travail de la classe ouvrière turque.

À nos yeux, le plus grand crime est l’exploitation des gens par les gens – et vous en êtes responsables.

La classe ouvrière récupérera les richesses qu’elle a créées.

Tout ce que vous avez pris sera restitué à ceux qui l’ont gagné.

Et lorsque ce système d’exploitation et de pillage sera enfin démantelé, la richesse de ce pays appartiendra à parts égales à ceux qui l’ont bâti.

Ce n’est qu’alors que la justice et l’égalité prévaudront véritablement en Turquie.