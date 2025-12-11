Accueil > Histoire > Le 11 décembre 1960 : un peuple en action

Le 11 décembre 1960 n’était pas une manifestation ordinaire. C’était le jour où tout un peuple décidait de se faire entendre, où la volonté collective d’une nation assoiffée de liberté éclatait dans les rues d’Alger et dans d’autres villes d’Algérie. Six années de lutte acharnée, de clandestinité et de sacrifices culminaient dans un déferlement populaire sans précédent. L’Algérie entière vibrait au rythme de la révolution : les artères principales et les ruelles étroites des quartiers « arabes » étaient noires de monde, les chants de libération retentissaient dans chaque coin de rue, et chaque recoin devenait une scène de courage et de défi.

Les femmes, souvent effacées des récits officiels, occupaient ce jour-là une place centrale. Messagères, soignantes, elles portaient nourriture, eau et soins aux manifestants tout en affrontant elles-mêmes la violence des soldats. Certaines improvisaient des barricades, d’autres évacuaient les blessés hors des zones de danger. Leur présence incarnait l’évidence : la révolution algérienne n’était pas seulement l’affaire des hommes, mais celle de tout un peuple uni dans sa quête de dignité et de liberté.

Les jeunes étaient le cœur battant de la révolte. Dans les ruelles étroites et labyrinthiques de la Casbah et d’ailleurs, ils improvisaient des barricades, affrontaient les mitraillettes et les grenades, et faisaient preuve d’une audace qui marquerait les esprits. Chaque pierre lancée, chaque slogan crié, chaque geste de solidarité était un acte de résistance, un message clair aux forces coloniales : « L’Algérie ne pliera pas ! » La jeunesse prouvait qu’elle était prête à payer le prix de la liberté et que l’avenir de la nation se forgeait dans l’action courageuse.

Répression et courage

L’armée française répondait par la répression : tirs à balles réelles, arrestations massives, tortures, disparitions et morts. Mais loin de briser la volonté populaire, cette violence brutale renforçait la détermination des manifestants. Chaque arrestation devenait un symbole de résistance, chaque martyr un étendard pour la lutte à venir. Le peuple algérien transformait la peur en courage, la répression en force collective, et la douleur en unité.

Le 11 décembre 1960 a montré que la révolution ne se limite pas aux montagnes et aux maquis. Elle se vit dans la ville, dans les rues, dans le quotidien de ceux qui refusent de plier. Alger, Mascara, Constantine, Skikda… n’étaient pas seulement des théâtres de manifestation : elles étaient les scènes vivantes d’un peuple en lutte pour sa dignité.

L’écho de cette journée a franchi les frontières. Le monde entier observait, surpris et admiratif, la capacité d’un peuple colonisé à se lever massivement contre l’un des empires les plus puissants de l’époque. Les manifestations de décembre 1960 ont inspiré d’autres mouvements de libération en Afrique et ailleurs, montrant que la résistance populaire pouvait ébranler les puissants et accélérer le chemin vers l’indépendance.

Même en France, la mobilisation algérienne et la brutalité de la répression forçaient une prise de conscience progressive. Les images et récits de la violence coloniale exposaient l’injustice de la colonisation et plaçaient le gouvernement français sous le regard critique de l’opinion publique mondiale.

Plus de six décennies plus tard, le 11 décembre 1960 demeure un symbole vivant de résistance et de détermination. Il nous rappelle que la liberté n’est jamais un cadeau : elle se conquiert par la lutte collective, par la solidarité et par le courage face à l’oppression. Il nous enseigne que les changements profonds — politiques, sociaux ou économiques — ne naissent jamais de la passivité.

Dans nos combats contemporains pour la justice sociale, les droits humains, la protection de l’environnement ou contre toutes les formes d’oppression, l’exemple du peuple algérien reste une source d’inspiration. Chaque citoyen, chaque communauté, chaque organisation qui se mobilise pour un monde plus juste perpétue cette tradition de courage et de résistance.

Commémorer le 11 décembre, ce n’est pas seulement se souvenir. C’est faire vivre une mémoire qui guide nos luttes quotidiennes. C’est honorer les martyrs et les héros anonymes qui ont affronté la peur pour que nous puissions vivre libres. C’est rappeler que l’unité et la détermination peuvent renverser même les forces les plus puissantes.

Chaque pierre des rues de notre vaste et beau pays, chaque cri de cette journée historique, résonne encore aujourd’hui comme un appel à l’action. Il nous interpelle et nous exhorte à ne jamais oublier que la dignité, la liberté et la justice exigent courage et persévérance.

Gloire aux martyrs.

Tahya El Djazaier

Mehdi Rah