Le SG de l’ONU dénonce le sort "insupportable" des Palestiniens dans le nord de Ghaza

Accueil > Actualité politique internationale > Le SG de l’ONU dénonce le sort "insupportable" des Palestiniens dans le nord (…)

« Le secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit "choqué" par le nombre de martyrs, de blessés et de destructions dans le nord de la bande de Ghaza, théâtre d’une intense opération militaire sioniste depuis trois semaines, a déclaré son porte-parole, soulignant que le sort des civils palestiniens pris au piège dans cette zone de l’enclave était "insupportable". (quotidien national El Moudjahid du 29 octobre)

« Des centaines de Palestiniens sont tombés en martyrs au cours des dernières semaines, selon l’autorité sanitaire palestinienne, et plus de 60.000 autres ont été forcées de se déplacer, une fois de plus, beaucoup craignant de ne pas pouvoir revenir, selon un communiqué de l’ONU, diffusé dimanche et relayé par des médias.

« "La dévastation et les privations généralisées résultant des opérations militaires (sionistes) dans le nord de Gaza - en particulier autour de Jabalia, Beit Lahiya et Beit Hanoun - rendent les conditions de vie intenables pour la population palestinienne", a averti le chef de l’ONU, ajoutant que ces agressions piétinaient les exigences du droit international humanitaire.

« M. Guterres a en outre a souligné la nécessité de respecter et protéger les civils, y compris les travailleurs humanitaires, dont les activités ne devraient pas être entravées.

« Le SG de l’ONU a réitéré ses appels à un cessez-le-feu immédiat et à l’obligation de rendre des comptes pour les crimes de droit international.

La Défense civile de la bande de Ghaza avait annoncé plutôt que plus de 1.000 Palestiniens sont tombés en martyrs dans le gouvernorat du nord de l’enclave, dans le cadre d’une opération génocidaire de nettoyage ethnique que mène l’armée sioniste.

« L’armée sioniste poursuit depuis le 6 octobre ses opérations génocidaires dans le nord de Ghaza, notamment dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans la ville de Beit Lahia, et impose un siège strict qui empêche l’entrée de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, ce qui a exacerbé la situation de famine » .

Plus de 42000 Palestiniens de Ghaza ont été massacrés par l’armée sioniste depuis le 7 octobre 2023 dans le cadre d’une opération génocidaire qui a pris pour prétexte l’attaque du Hamas. Les dirigeants sionistes affichent un mépris aux appels de l’ONU et de l’écrasante majorité des Etats de la planète à mettre fin cette tuerie. Le soutien inconditionnel des USA et des Etats vassaux de l’impérialisme, européens notamment, les encourage dans une entreprise criminelle. L’objectif véritable de la politique terroriste de cet Etat est la constitution d’un Grand Israël, belliciste, expansionniste, « ethniquement » pur, expurgé par le fer et le feu de toutes ses populations arabes. En régnant sur les richesses de la région et en terrorisant ses peuples et ses classes dominantes Israël veut dicter ses volontés au monde entier dans le cadre d’une domination impérialiste coordonnée US-sioniste face aux nouvelles puissances économiques capitalistes émergentes rivales.

RI