Les dirigeants étasuniens toujours en avant dans les agressions contre les peuples

Accueil > Actualité politique internationale > Les dirigeants étasuniens toujours en avant dans les agressions contre les (…)

Ils sont toujours en pointe quand il s’agit d’agression contre un pays souverain. La plus grande puissance militaire du monde et aussi le pays le plus belliqueux veut étendre et imposer par la force son hégémonie sur la planète entière. C’est certainement un pays plus dangereux que l’Iran.

Faisant fi des lois internationales, les USA ont lancé leur armada contre l’Iran sans déclaration de guerre, risquant une importante escalade et un embrasement généralisé dans toute la région et même au-delà.

Les États-Unis, spécialistes dans les complots en tous genres pour justifier leurs sales guerres contre les peuples comme en Irak, lorsque le général Colin Powell, secrétaire d’État américain, sort une fiole de sa poche remplie de rien du tout, devant les membres du conseil de sécurité de l’ONU, comme preuve que l’Irak détenait des armes de destructions massives.

Ce fut un crime d’État resté impuni. Le bilan s’élève à un million de morts. 500 000 enfants sont morts de faim. Le pays est complètement dévasté et détruit. Idem pour l’Afghanistan et la Yougoslavie et d’autres.

Les USA récidivent aujourd’hui en Iran. Encore une fois, sur un prétexte fallacieux, ils font croire pour justifier cette terrible agression contre ce pays, que c’est pour l’empêcher d’obtenir l’arme nucléaire. C’est une grossière manipulation de la réalité.

Les objectifs des Américains et de leurs supplétifs européens, suivis de leur bras armé Netanyahou, se sont la destruction de l’Iran en tant que puissance régionale au Moyen-Orient et la mise de toute la région sous leurs bottes. Vont-ils réussir ? C’est toute la question.

Les peuples résistent aux manigances des puissances impérialistes et leur infligent souvent des défaites cuisantes notamment au Vietnam où la France coloniale grande puissance militaire et les USA super puissance ont été piteusement chassés

L’impérialisme est vraiment un mauvais élève suivant la célèbre formule du général Giap le héros de la bataille de Diên Biên Phu. « L’impérialisme refait les mêmes erreurs et n’apprend pas ses leçons nécessaires après ses échecs »

La guerre contre l’Iran est une grossière erreur et ce ne sont pas les bombardements qui y vont changer quoi que ce soit.

L’Iran est un immense pays développé de 90 millions d’habitants.

LIÈS SAHOURA