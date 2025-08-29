Accueil > Hommages > Les obsèques de notre camarade, ami et frère Directeur BESSA IBNOU ZAHIR

A la suite du décès de notre Directeur BESSA Ibnou Zahir, nous informons que ses obsèques se dérouleront le lundi 1er septembre 2025 et seront organisées comme suit :

– Les amis et camarades peuvent se présenter à l’entrée du cimetière à 13 h 30.

Adresses :

1/ Complexe Funéraire de Grammont,

avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier. France.

L’équipe de rédaction d’Alger Républicain.