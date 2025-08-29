Accueil > Hommages > Les obsèques de notre camarade, ami et frère Directeur BESSA IBNOU ZAHIR

Les obsèques de notre camarade, ami et frère Directeur BESSA IBNOU ZAHIR

vendredi 29 août 2025, par Alger republicain

A la suite du décès de notre Directeur BESSA Ibnou Zahir, nous informons que ses obsèques se dérouleront le lundi 1er septembre 2025 et seront organisées comme suit :
 Les amis et camarades peuvent se présenter à l’entrée du cimetière à 13 h 30.
Adresses :
1/ Complexe Funéraire de Grammont,
avenue Albert Einstein, 34000 Montpellier. France.
L’équipe de rédaction d’Alger Républicain.