Les va-t-en-guerre européens

Les dirigeants de l’Angleterre, de l’Allemagne, de la France et aussi de la Pologne, têtes file de l’impérialisme européen, va-t-en guerre de pacotille contre la Russie, se sont lancés dans une dangereuse course aux armements. Ils veulent entraîner dans une guerrequi n’est pas la leur tous les peuples européens, guerre inévitablement dévastatrice.

L’es revanchards de l’Allemagne voudraient laver l’affront de la défaite contre l’armée rouge en 1945. Leur ministre de la Défense a osé dire toute honte bue qu’il sera « prêt à la guerre en 2029 » et ne cesse de réclamer toujours plus d’armes. Les budgets de la défense européenne sont pris dans la tourmente d’augmentations démentielles en réarmement. Les dirigeants européens sont prêts a engager plus 800 milliards d’euros dans la préparation d’une salle guerre contre la Russie au détriment bien sûr du développement social et humain.



S’agissant de l’Ukraine il faut rappeler quelques faits historique avérés.

L’Ukraine a toujours été un territoire russe, ce sont les bolcheviks qui ont donné naissance à l’Ukraine en tant qu’entité nationale. Donc ses citoyens ont toujours été des Russes ukrainiens et la ville d’Odessa un des berceaux de la révolution bolchévique, les révoltés du cuirassier Potemkine en sont les symboles.

L’Ukraine n’a jamais fait partie de l’Europe, elle était partie intégrante de la Russie. D’où la question : pourquoi cette soudaine prise de position de l’Europe pour la défense de l’Ukraine ? La Russie ne peut pas envahir son propre territoire, donc on ne peut pas parler d’agression russe contre l’Ukraine. C’est la victoire de la contre-révolution en URSS qui a changé la donne. C’est avec la complicité des puissances occidentales et des USA que l’Ukraine est devenue indépendante de la Russie. Au début ce fut un pouvoir pro-russe qui a dirigé l’Ukraine, c’était normal, plus la moitié de la population se considérait toujours comme russe ukrainien.

Ce ne sont que quelques éléments de compréhension essentiels de la situation dans la guerre ukrainienne occultés et ignorés totalement par les médiocraties occidentales et de tous les aboyeurs en tout genre.

Pour en revenir à la guerre en Ukraine, on peut affirmer sans l’ombre d’un doute que cette guerre est bien une guerre entre puissances impérialistes qui se disputent le plus gros morceau du gâteau. Mais l’Ukraine est un point d’orgue pour la Russie et elle ne la lâchera jamais. L’Ukraine est considérée toujours comme partie intégrante du territoire russe.

Pour les puissances impérialistes occidentales et surtout américaines, la défense en Ukraine leur sert de faire-valoir et a pour objectif l’affaiblissement et la diabolisation totale de la Russie. Les convoitises sur les richesses inestimables de la Russie sont considérables. Pour justifier leurs stratagèmes, les dirigeants de ces puissances ont développé une propagande éhontée pour mobiliser et préparer les citoyens à la guerre contre la Russie, l’accusant de tous les maux en ayant envahi le Donbas. Cette affirmation est un très très gros mensonge ainsi qu’une falsification des causes de cette guerre.

Il faut appeler un chat un chat et il faut rappeler pour ceux qui ont la mémoire courte qu’il y a bien eu un coup d’État en 2014 fomenté et organisé directement par l’administration américaine. Et ce sont bien les Américains qui ont même choisi les ministres. Un coup d’État totalement occulté et ignoré par la médiocratie occidentale. La marionnette Zélenski est issue de ce coup d’État dont l’objectif était de virer le gouvernement pro-russe et mettre à leur place les anti-russes, d’anciens pronazis issus du bataillon Azov, tristement célèbre qui s’inspire directement de la Wolfsangel un symbole utilisé pour les blasons d’unités nazies lors de la 2ème guerre mondiale. Les couleurs bleues et jaunes évoquent celle du parti d’extrême droite Svoboda qui ne cache pas sa sympathie pour la clique de Zelenski. Le fondateur de ce bataillions Azov Andriy Biletsky, un antisémite notoire, a notamment déclaré en 2010 que la « mission historique de notre nation en ce moment critique est de mener les races blanches du monde dans une ultime croisade pour leur survie ». Le bataillions Azov, fer de lance du nouveau gouvernement issu du coup d’État va participer au nettoyage anti-communiste et de leurs symboles, statue de Lénine, monument à la gloire de l’armée rouge, etc. ; interdiction du parti communiste ukrainien et va s’en prendre violemment aux Russes ukrainiens (suppression des écoles russes, la langue russe interdite et d’autres contraintes contre toute la population russe ukrainienne.

La réaction des Russes ukrainien ne s’est pas fait attendre. Ils se sont repliés dans le Donbas et le Donets, vont annexer ce territoire et créer la République Populaire du Donetsk (RPD) et la république Populaire de Lougansk (RPL). La clique installée par les USA va envoyer l’armée et c’est le début d’une terrible guerre civile entre les anti-russes et les pronazis issus du coup d’État et les russes ukrainiens. Mais les occidentaux et toute la clique de Zelenski parlent de guerre du Donbas et ignorent totalement de parler de guerre civile et pourtant cette guerre civile va durer plus de 8 ans de 2014 à 2022 et fait plus de 14000 morts de part et d’autre et des milliers de blessés sans compter les destructions massives d’infrastructures. Il faut remarquer que cette guerre civile dure encore aujourd’hui, les combattants russes ukrainiens ont intégré l’armée russe. Vu la tournure désastreuse et la déstabilisation de la région, les Occidentaux vont s’en mêler et demander une réunion entre les belligérants. Les accords de Minsk tombent à l’eau.

La Russie va aussi réagir, se sentant menacés d’abord par le coup d’État anti-russe et les événements dans le Donbas. La Russie soutien la sécession des Russes du Donbas et, le 21 février 2022, reconnaît l’indépendance vis-à-vis de l’Ukraine ainsi que la souveraineté des deux républiques séparatistes auto-proclamées, la République populaire de Donetsk (RPD) et la République populaire de Lougansk(RPL). Les accords conclus entre la Russie et ces deux républiques mentionnent notamment un devoir de coopération et d’entraide.V

Vu l’agressivité des anti-russes contre les russes ukrainiens du Donbas, la Russie intervient directement en 2022 dans le conflit et s’engage militairement contre la clique des Zelenski. Mais ce n’est pas le début de la guerre contrairement à ce qui est claironné dans les médias de l’Occident. La guerre a commencé en 2014, soit 8 ans avant.

La guerre en Ukraine prend une nouvelle tournure très dangereuse pour la paix mondiale

Les impérialistes occidentaux et s’aidant de l’OTAN, une organisation terroriste et agressive américaine, vont soutenir massivement militairement et financièrement les forces anti-russes issues du coup d’État de 2014.

Il faut rappeler que ce n’est pas la Russie qui encercle l’Europe militairement, c’est bien les troupes de l’OTAN qui encerclent déjà la Russie de toute part tout le long de ses frontières.

C’est donc bien une guerre entre puissances impérialistes. La Russie est depuis la contre-révolution en URSS en 1990 mettant fin à 70 ans de socialisme et au pouvoir ouvrier est devenue un régime capitaliste passé directement au stade impérialiste. Et le capitalisme contient dans son ADN la guerre. Et comme tout pays capitaliste, la Russie est devenue impérialiste assoiffée il va de soi de reconquête territoriale. L’Ukraine en fait partie. Et en Ukraine, c’est une intervention militaire de la Fédération de Russie mais à la demande des séparatistes du Donbass et sans déclaration de guerre contre l’Ukraine.



Vladimir Poutine est bien le représentant de cette grande bourgeoisie compradore russe et il est le chef de file des oligarques russes qui se sont accaparés gratuitement des immenses richesses de l’URSS, en particulier des tonnes d’or au trésor russe, et vont occuper, d’un franc symbolique, les fleurons de la grande industrie de l’URSS.

Mais quel est le pédigrée de ce Vladimir Poutine ? Il est né d’une famille d’ouvrier modeste de 3 enfants, Victor et Albert, Victor meurt sur le front de l’Est en 1942 de sous alimentation et de diphtérie pendant le siège de Leningrad de l’armée allemande.

Vladimir Poutine a fait des études à l’Université de droit de Leningrad où il obtient un diplôme sans plus. Très jeune il s’intéresse à la politique, à l’âge de 16 ans, il essaie de se faire embaucher au KGB (service de renseignement et d’action) sans succès, mais finalement il rentre au service territorial décentralisé du KGB de la ville de Leningrad où il occupe d’abord des postes subalternes pendant plusieurs années, ensuite comme officier opérationnel dans les services du contre-espionnage local chargé en particulier de la lutte de la police politique contre les dissidents et autres éléments anti-soviétiques. Avec le grade de commandant, il est envoyé en 1984 suivre une formation pendant une année à l’institut Andropov en principe pour devenir espion et à partir d’aout 1985 il est muté en RDA comme employé consulaire mais en fait pour recruter des espions pour les services secrets russes.

Vladimir Poutine était membre du parti communiste de l’Union Soviétique (PCUS). Il est aussi membre du KGB au service territorial décentralisé de Leningrad dans un service du contre-espionnage. Il revient à la mairie de Leningrad et devient l’un des plus proches conseillers de Boris Eltsine qui est aussi un membre de PCUS. Boris Eltsine a été élu président du Soviet suprême. Il est aussi un proche de Gorbatchev qui est le secrétaire général du PCUS et qui a sorti de son chapeau la pérestroïka voulant soi-disant améliorer le fonctionnement de la société socialiste et du parti. On connaît la suite.

Grâce aux réformes de Gorbatchev et la chute de l’URSS, Boris Eltsine est élu en 1991 président au suffrage universel de la fédération de Russie, il est l’homme qui a donné le coup de grâce de l’URSS et transformé l’Union Soviétique en Etat capitaliste à travers des massacres et des actions violentes sur lesquels les médias impérialistes ont organisé un silence complet pour faire croire que les Soviétiques se sont « convertis joyeusement » au capitalisme. C’est Boris Elsine qui va le promouvoir , d’abord directeur du service Publique, puis président du premier gouvernement de la Fédération de Russie.

Vladimir Poutine est sur le bon chemin il va lui aussi se faire élire président de la Fédération de Russie. Aujourd’hui il est toujours le président élu au suffrage universel à près de 80% des votants de la Fédération de Russie, sans que personne ne sache quel est le taux réel de voix obtenues.

Ainsi Boris Eltsine, Mikhael Gorbatchev et Vladimir Poutine, une troïka de traîtres, chef de file de la contre-révolution en URSS, qui ont détruit 70 ans de socialisme et qui ont mis fin à la révolution d’Octobre et au pouvoir ouvrier en Russie. Les travailleurs Russes ont tout perdu et sont redevenus des esclaves modernes exploités farouchement par ces nouveaux patrons issus de la fin de l’URSS ou bien des chômeurs.

Le peuple ukrainien et le peuple russe ne sont pas ennemis et s’ils veulent vivre ensemble libre et en paix, ils doivent mener une lutte acharnée contre le capitalisme prédateur, chasser ses dirigeants mercantiles et corrompus du pouvoir et instaurer le socialisme.

LIÈS SAHOURA