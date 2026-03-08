Accueil > Voeux > Message de l’équipe d’Alger Républicain à l’occasion du 8 mars

Aux travailleuses des usines, des champs, des écoles, des hôpitaux, des administrations, aux femmes des quartiers populaires comme à celles qui, souvent dans l’ombre, portent le poids du travail domestique et de la vie familiale, nous exprimons notre respect pour leur courage quotidien et leur contribution essentielle à la société.

Cette journée est l’occasion de rappeler que les droits des femmes ne sont jamais des acquis définitifs. Ils sont le fruit de luttes longues et déterminées pour la dignité, l’égalité et la justice sociale. En Algérie, comme ailleurs, les femmes continuent de se battre contre les inégalités, la précarité et les discriminations qui entravent encore leur pleine émancipation.

En ce jour de solidarité internationale, nos pensées vont également aux femmes du monde qui subissent les conséquences dramatiques des conflits et des guerres imposées par les rivalités de puissances et les logiques de domination. Des mères, des travailleuses, des réfugiées voient leurs vies bouleversées par la violence, les destructions et l’exil. Leur courage et leur résistance rappellent que la lutte pour la paix et la justice est indissociable de la lutte pour les droits des femmes.

Fidèle à son engagement aux côtés des peuples et des travailleurs, Alger Républicain réaffirme, en ce 8 mars, sa solidarité avec toutes celles qui, en Algérie et dans le monde, se battent pour la dignité, l’égalité et un avenir libéré de l’exploitation, de la guerre et de l’injustice.

L’équipe d’Alger Républicain