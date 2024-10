Accueil > Actualité politique internationale > Netanyahou homme de main dangereux de l’impérialisme US

Il faut arrêter de jouer avec ce jeu de massacre des populations palestiniennes et libanaises en faisant croire que le sinistre Netanyahou est le maitre du Moyen-Orient et qu’il peut faire ce qu’il veut. Comment toute cette clique nauséeuse des médias occidentaux peut-elle encore déverser de telles ignominies sans le moindre regret et devant leur opinion publique ? Netannyahou est un pion de la politique agressive des États-Unis. ils peuvent l’arrêter quant ils le veulent, s’ils le veulent. II faut bien appeler un chat un chat. Dire tout simplement la vérité.

Il faut revenir à la réalité de ce qu’il se passe à Ghaza et au Liban. Netanyahou fanfaronne devant les télés occidentales. Mais ce sont les dirigeants américains qui arment et soutiennent inconditionnellement l’État sioniste dans le génocide de Ghaza et portent la responsabilité de la mort directe de plus de 41000 Palestiniens et de 1000 civils libanais.

Toutes les armes de guerre utilisées par l’armée sioniste sont américaines. Les chars, les bombes tous calibres et en tous genres qui tuent les femmes et les enfants, les avions qui bombardent et même les fusils d’assaut sont bien des armes américains. Mais ceux qui tiennent la gâchette sont des sionistes. Plus personne ne peut nier cette réalité, les dirigeants américains ne sont plus seulement complices. Ils co-participent indirectement aux massacres abominables des populations palestiniennes et libanaise. Sans cet armement Netannyahou plierait bagages et retournerait aux USA. Il ne pourrait même plus occuper la Palestine et mener cette guerre contre les Palestiniens et les Libanais.

C’est une situation politique incontrôlable et dangereuse. Et ce n’est pas l’assassinat de Hassan Nasrallah, premier responsable du Hezbollah durant plus de 30 ans, homme politique libanais qui a animé une branche de la résistance à l’expansionnisme sioniste, qui va changer quoi que ce soit. Bien au contraire cela va renforcer la lutte générale au Moyen-Orient contre l’État sioniste. La clique de l’État sioniste a beau crier victoire ce sera loin d’être le cas. La résistance palestinienne ne va pas s’arrêter pour autant et va continuer avec ou sans le Hamas ou le Hezbollah.

Mais pourquoi les dirigeants américains continuent-ils à soutenir totalement l’État sioniste sachant que c’est une position intenable ? La position politique des dirigeants américains actuelle dans la région et malgré leur puissance de feu ont subi des échecs cuisants. Ils n’ont pas réussi à détruire la Corée populaire. Au Viêtnam ils ont subi une lourde défaite. Ils n’ont pas réussi non plus en Irak. Son armée s’est relevée de ses cendres, tient tête aux envahisseurs US qui occupent toujours une partie du territoire irakien. L’Etat syrien est toujours debout. En Libye l’impérialisme n’a pas réussi à stabiliser la position de ses créatures qui se déchirent entre elles pour le contrôle absolu de ce pays.

Cela fait beaucoup de malheurs pour les peuples. Mais cela fait aussi beaucoup de défaites pour l’hégémonisme US qui en a pris un coup. Et aujourd’hui l’Amérique n’a plus sa superbe. Elle est en déclin, évidemment leurs caniches européens vont subir le même sort. Le Moyen-Orient est en train de leur échapper. Ils ont encore quelques appuis en Égypte avec el Sissi, en Jordanie avec le roi, les Emirats arabes, l’Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, etc. Mais toute la jeunesse arabe est en ébullition et soutient totalement la lutte du peuple palestinien. Les dirigeants américains en ont peur et pensent que le seul recours à cette évolution, c’est l’Etat sioniste qui possède la plus puissante armée du Moyen-Orient, dotée de plus de l’arme nucléaire grâce à laquelle il compte tenir en respect le monde arabe. Mais pour combien de temps.

Malgré le tintamarre médiatique sur les bombardements de l’aviation sioniste mais sans les dénoncer, les manipulations en tous genres et les mensonges déversés à longueur d’antenne, les déclarations tonitruantes de personnalités politiques qui soutiennent les criminels qui dirigent l’État sioniste, les dirigeants étasuniens ne pourront jamais liquider la résistance palestinienne. Les dirigeants sionistes, contrairement aux apparences sont aussi dans de mauvais draps. Ils sont empêtrés dans la bande Ghaza et pour s’en sortir c’est la fuite en avant. Ils attaquent le Liban et tuent de nombreux cadres du Hezbollah et même son chef Assan Nasrallah pour élargir le conflit dans le but de provoquer l’Iran et la forcer à intervenir dans ce conflit en espérant l’intervention de l’armée américaine. L’Iran va-t-elle tomber dans le piège ?

Par leur comportement criminel, les dirigeants sionistes ont créé une situation explosive et dangereuse pour la paix mondiale. Les dirigeants américains en portent l’écrasante responsabilité.

Mais pour eux ce sont le gain sans scrupule et bien sûr l’hégémonisme de leur pays qui sont prioritaires. Leurs industries de l’armement tournent à plein régime et les grands patrons de ces industries s’en mettent plein les poches sur les corps des dizaines de milliers de Palestiniens massacrés à l’aide de leurs armes.

Il faut que les peuples opprimés reviennent à l’évidence et comprennent que leur principal ennemi, ce sont bien les États-Unis, le fief de l’impérialisme assisté de leurs caniches européens, qui est le pays le plus dangereux pour la paix mondiale.

Seule la lutte implacable contre le système du capitalisme-impérialisme et le combat pour le renverser peuvent changer la situation en s’attaquant à la source des maux de l’humanité.

A BAS L’IMPÉRIALISME

VIVE LA PALESTINE LIBRE

GLOIRE AU PEUPLE PALESTINIEN

LIÈS SAHOURA